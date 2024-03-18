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Харитонов поздравил Путина с победой на президентских выборах - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
12:41 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/kharitonov-1933972077.html
Харитонов поздравил Путина с победой на президентских выборах
Харитонов поздравил Путина с победой на президентских выборах - РИА Новости, 18.03.2024
Харитонов поздравил Путина с победой на президентских выборах
Кандидат в президенты РФ от КПРФ, глава комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов поздравил Владимира Путина с результатами на... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T12:41
2024-03-18T12:41
выборы президента россии — 2024
политика
россия
николай харитонов
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от КПРФ, глава комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов поздравил Владимира Путина с результатами на выборах президента РФ, отметив, что понимает его ответственность перед избирателями. "Владимир Владимирович, я поздравляю вас, прекрасно понимаю какую ответственность избиратели сегодня наложили на вас", - сказал он на пресс-конференции. Основное голосование на выборах президента РФ продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
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политика, россия, николай харитонов, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Николай Харитонов, Владимир Путин
Харитонов поздравил Путина с победой на президентских выборах

Харитонов понимает, какую ответственность возложили избиратели на Путина

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЧлен президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов
Член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от КПРФ, глава комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов поздравил Владимира Путина с результатами на выборах президента РФ, отметив, что понимает его ответственность перед избирателями.
"Владимир Владимирович, я поздравляю вас, прекрасно понимаю какую ответственность избиратели сегодня наложили на вас", - сказал он на пресс-конференции.
Основное голосование на выборах президента РФ продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияНиколай ХаритоновВладимир Путин
 
 
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