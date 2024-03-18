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Харитонов поздравил Путина с победой на президентских выборах

Харитонов поздравил Путина с победой на президентских выборах - РИА Новости, 18.03.2024

Харитонов поздравил Путина с победой на президентских выборах

Кандидат в президенты РФ от КПРФ, глава комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов поздравил Владимира Путина с результатами на... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T12:41

2024-03-18T12:41

2024-03-18T12:41

выборы президента россии — 2024

политика

россия

николай харитонов

владимир путин

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от КПРФ, глава комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов поздравил Владимира Путина с результатами на выборах президента РФ, отметив, что понимает его ответственность перед избирателями. "Владимир Владимирович, я поздравляю вас, прекрасно понимаю какую ответственность избиратели сегодня наложили на вас", - сказал он на пресс-конференции. Основное голосование на выборах президента РФ продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, россия, николай харитонов, владимир путин