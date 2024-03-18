https://ria.ru/20240318/kemeron-1934022526.html

Кэмерон недоволен, что Россия не пригласила наблюдателей ОБСЕ на выборы

Кэмерон недоволен, что Россия не пригласила наблюдателей ОБСЕ на выборы - РИА Новости, 18.03.2024

Кэмерон недоволен, что Россия не пригласила наблюдателей ОБСЕ на выборы

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Россия якобы не выполнила обязательства по соблюдению принципов ОБСЕ, гарантирующих свободное и справедливое... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T14:54

2024-03-18T14:54

2024-03-18T14:54

выборы президента россии — 2024

россия

великобритания

москва

владимир путин

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

обсе

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Россия якобы не выполнила обязательства по соблюдению принципов ОБСЕ, гарантирующих свободное и справедливое волеизъявление народа, не пригласив на выборы президента наблюдателей этой организации, которую в Москве ранее назвали "абсолютно недемократичной, закрытой и непрозрачной". "Россия не выполнила свои обязательства по соблюдению принципов ОБСЕ, гарантирующих свободное и справедливое волеизъявление народа. Мы видим повсеместные сообщения о нарушениях на выборах. Независимые наблюдатели ОБСЕ не были приглашены", – приводит его слова канцелярия британского правительства. В СФ РФ ранее заявили, что выборы в стране прошли прозрачно, открыто и демократично, в отличие от западных демократий в РФ выборы прямые, где голос каждого важен. Президент России Владимир Путин сообщил журналистам, что на президентских выборах в России работало большое количество иностранных и независимых наблюдателей, отметив, что "неважно, имеют они отношение к ОБСЕ или не имеют". БДИПЧ ОБСЕ и Парламентская ассамблея ОБСЕ выражали сожаление в связи с решением России не приглашать наблюдателей ОБСЕ на выборы президента. В свою очередь в МИД РФ заявили, что отсутствие наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах президента в России не повлияет на качество наблюдения. Как заявляла председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, БДИПЧ ОБСЕ себя давно дискредитировало, это организация, которая сама по себе является абсолютно недемократичной, закрытой и непрозрачной, но требует этого от других стран. Голосование на президентских выборах в России прошло 15-17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.

https://ria.ru/20240318/putin-1934020356.html

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великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, великобритания, москва, владимир путин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, обсе, бюро по демократическим институтам и правам человека, в мире