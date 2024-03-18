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Эрдоган заявил о готовности Анкары сыграть содействующую роль по Украине
Эрдоган заявил о готовности Анкары сыграть содействующую роль по Украине - РИА Новости, 18.03.2024
Эрдоган заявил о готовности Анкары сыграть содействующую роль по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник заявил о готовности Анкары сыграть... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T21:51
2024-03-18T21:51
2024-03-18T21:51
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АНКАРА, 18 мар – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник заявил о готовности Анкары сыграть любую содействующую роль в возвращении за стол переговоров по Украине, сообщила канцелярия турецкого лидера. " Президент Эрдоган заявил, что верит в то, что позитивный курс в отношениях Турции и России в новом периоде будет усиливаться, и выразил готовность Турции сыграть любую содействующую роль в возвращении за стол переговоров по Украине", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
https://ria.ru/20240318/bezopasnost-1934117197.html
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В мире, Турция, Анкара (провинция), Украина, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил о готовности Анкары сыграть содействующую роль по Украине
Эрдоган заявил Путину о готовности Анкары сыграть содействующую роль по Украине