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Эрдоган заявил о готовности Анкары сыграть содействующую роль по Украине

Эрдоган заявил о готовности Анкары сыграть содействующую роль по Украине - РИА Новости, 18.03.2024

Эрдоган заявил о готовности Анкары сыграть содействующую роль по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник заявил о готовности Анкары сыграть... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T21:51

2024-03-18T21:51

2024-03-18T21:51

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украина

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 18 мар – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник заявил о готовности Анкары сыграть любую содействующую роль в возвращении за стол переговоров по Украине, сообщила канцелярия турецкого лидера. " Президент Эрдоган заявил, что верит в то, что позитивный курс в отношениях Турции и России в новом периоде будет усиливаться, и выразил готовность Турции сыграть любую содействующую роль в возвращении за стол переговоров по Украине", - сообщила канцелярия турецкого лидера.

https://ria.ru/20240318/bezopasnost-1934117197.html

турция

анкара (провинция)

украина

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в мире, турция, анкара (провинция), украина, владимир путин, реджеп тайип эрдоган