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Эрдоган заявил о готовности Анкары сыграть содействующую роль по Украине - РИА Новости, 18.03.2024
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21:51 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/gotovnost-1934117715.html
Эрдоган заявил о готовности Анкары сыграть содействующую роль по Украине
Эрдоган заявил о готовности Анкары сыграть содействующую роль по Украине - РИА Новости, 18.03.2024
Эрдоган заявил о готовности Анкары сыграть содействующую роль по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник заявил о готовности Анкары сыграть... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T21:51
2024-03-18T21:51
в мире
турция
анкара (провинция)
украина
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 18 мар – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник заявил о готовности Анкары сыграть любую содействующую роль в возвращении за стол переговоров по Украине, сообщила канцелярия турецкого лидера. " Президент Эрдоган заявил, что верит в то, что позитивный курс в отношениях Турции и России в новом периоде будет усиливаться, и выразил готовность Турции сыграть любую содействующую роль в возвращении за стол переговоров по Украине", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
https://ria.ru/20240318/bezopasnost-1934117197.html
турция
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в мире, турция, анкара (провинция), украина, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Анкара (провинция), Украина, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил о готовности Анкары сыграть содействующую роль по Украине

Эрдоган заявил Путину о готовности Анкары сыграть содействующую роль по Украине

© AP Photo / Nedim Enginsoy Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© AP Photo / Nedim Enginsoy
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
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АНКАРА, 18 мар – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник заявил о готовности Анкары сыграть любую содействующую роль в возвращении за стол переговоров по Украине, сообщила канцелярия турецкого лидера.
«
" Президент Эрдоган заявил, что верит в то, что позитивный курс в отношениях Турции и России в новом периоде будет усиливаться, и выразил готовность Турции сыграть любую содействующую роль в возвращении за стол переговоров по Украине", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Путин и Эрдоган обсудили вопросы укрепления международной безопасности
Вчера, 21:48
 
В миреТурцияАнкара (провинция)УкраинаВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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