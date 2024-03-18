https://ria.ru/20240318/golosovanie-1933852945.html
Россия готова поделиться опытом проведения голосования, заявил Путин
Россия готова поделиться опытом проведения голосования, заявил Путин - РИА Новости, 18.03.2024
Россия готова поделиться опытом проведения голосования, заявил Путин
Россия будет рада и готова поделиться своим опытом проведения голосования с теми странами, которые этого захотят и отнесутся доброжелательно, заявил кандидат в... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:35
2024-03-18T00:35
2024-03-18T01:11
выборы президента россии — 2024
россия
политика
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия будет рада и готова поделиться своим опытом проведения голосования с теми странами, которые этого захотят и отнесутся доброжелательно, заявил кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин."Конечно, мы совершенствуем свою систему демократических процедур в ходе предвыборных кампаний. И, разумеется, будем рады и готовы поделиться со всеми, кто этого хочет и относится доброжелательно к тому, что мы делаем", - сказал Путин в ходе посещения своего избирательного штаба.Он отметил, что практика электронного голосования абсолютно прозрачна и объективна - это прозрачно, цивилизованно, по-современному, дает возможность подавляющему большинству людей реализовать свои гражданские права. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин был сторонником расширения использования технологий в выборах.
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россия, политика, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Россия, Политика, Владимир Путин
Россия готова поделиться опытом проведения голосования, заявил Путин
Путин: Россия готова поделиться опытом проведения голосования с другими странами