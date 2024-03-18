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Россия готова поделиться опытом проведения голосования, заявил Путин - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
00:35 18.03.2024 (обновлено: 01:11 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/golosovanie-1933852945.html
Россия готова поделиться опытом проведения голосования, заявил Путин
Россия готова поделиться опытом проведения голосования, заявил Путин - РИА Новости, 18.03.2024
Россия готова поделиться опытом проведения голосования, заявил Путин
Россия будет рада и готова поделиться своим опытом проведения голосования с теми странами, которые этого захотят и отнесутся доброжелательно, заявил кандидат в... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:35
2024-03-18T01:11
выборы президента россии — 2024
россия
политика
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия будет рада и готова поделиться своим опытом проведения голосования с теми странами, которые этого захотят и отнесутся доброжелательно, заявил кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин."Конечно, мы совершенствуем свою систему демократических процедур в ходе предвыборных кампаний. И, разумеется, будем рады и готовы поделиться со всеми, кто этого хочет и относится доброжелательно к тому, что мы делаем", - сказал Путин в ходе посещения своего избирательного штаба.Он отметил, что практика электронного голосования абсолютно прозрачна и объективна - это прозрачно, цивилизованно, по-современному, дает возможность подавляющему большинству людей реализовать свои гражданские права. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин был сторонником расширения использования технологий в выборах.
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россия, политика, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Россия, Политика, Владимир Путин
Россия готова поделиться опытом проведения голосования, заявил Путин

Путин: Россия готова поделиться опытом проведения голосования с другими странами

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЧлены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия будет рада и готова поделиться своим опытом проведения голосования с теми странами, которые этого захотят и отнесутся доброжелательно, заявил кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин.
"Конечно, мы совершенствуем свою систему демократических процедур в ходе предвыборных кампаний. И, разумеется, будем рады и готовы поделиться со всеми, кто этого хочет и относится доброжелательно к тому, что мы делаем", - сказал Путин в ходе посещения своего избирательного штаба.
Он отметил, что практика электронного голосования абсолютно прозрачна и объективна - это прозрачно, цивилизованно, по-современному, дает возможность подавляющему большинству людей реализовать свои гражданские права. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин был сторонником расширения использования технологий в выборах.
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Выборы президента России — 2024РоссияПолитикаВладимир Путин
 
 
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