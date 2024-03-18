https://ria.ru/20240318/gelendzhik-1933289621.html

Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Геленджике летом

Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Геленджике летом - РИА Новости, 18.03.2024

Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Геленджике летом

Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Геленджике летом по системе "все включено", сообщает АТОР. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T21:45

2024-03-18T21:45

2024-03-18T21:45

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геленджик

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ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Геленджике летом по системе "все включено", сообщает АТОР.В июне, июле и августе Геленджик востребован не меньше Сочи и Анапы, отмечают участники рынка. У "Интуриста" количество бронирований за год выросло в три раза, у "Дельфина" — в два.Средние цены на отели в 2024-м повысились примерно на 15 процентов, что сопоставимо с аналогичным показателем на других курортах Краснодарского края.Недельный тур с проживанием в бюджетном санатории или гостинице категории две и три звезды стоит в среднем 60-90 тысяч рублей на двоих. Размещение в "четверке" — от 66 до 110 тысяч рублей, а в качественной "пятерке" — от 150 тысяч рублей на двоих, подсчитали эксперты ассоциации. Траты на дорогу нужно учесть отдельно.

https://ria.ru/20240118/gelendzhik-1740927169.html

геленджик

сочи

анапа

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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