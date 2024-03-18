https://ria.ru/20240318/gelendzhik-1933289621.html
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Геленджике летом
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Геленджике летом - РИА Новости, 18.03.2024
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Геленджике летом
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Геленджике летом по системе "все включено", сообщает АТОР. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T21:45
2024-03-18T21:45
2024-03-18T21:45
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ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Геленджике летом по системе "все включено", сообщает АТОР.В июне, июле и августе Геленджик востребован не меньше Сочи и Анапы, отмечают участники рынка. У "Интуриста" количество бронирований за год выросло в три раза, у "Дельфина" — в два.Средние цены на отели в 2024-м повысились примерно на 15 процентов, что сопоставимо с аналогичным показателем на других курортах Краснодарского края.Недельный тур с проживанием в бюджетном санатории или гостинице категории две и три звезды стоит в среднем 60-90 тысяч рублей на двоих. Размещение в "четверке" — от 66 до 110 тысяч рублей, а в качественной "пятерке" — от 150 тысяч рублей на двоих, подсчитали эксперты ассоциации. Траты на дорогу нужно учесть отдельно.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Геленджик, Сочи, Анапа, отдых в России, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туры, туристы, Интурист
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Геленджике летом
АТОР: стоимость отдыха в Геленджике летом начинается от 60 тысяч рублей на двоих