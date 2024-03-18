https://ria.ru/20240318/gaza-1934119422.html

Белый дом заявил, что Израиль направит в США делегацию по операции в Рафахе

Белый дом заявил, что Израиль направит в США делегацию по операции в Рафахе - РИА Новости, 18.03.2024

Белый дом заявил, что Израиль направит в США делегацию по операции в Рафахе

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху принял предложение президента США Джо Байдена направить делегацию в Вашингтон для обсуждения планов военных действий в... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T22:05

2024-03-18T22:05

2024-03-18T22:05

в мире

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сша

вашингтон (штат)

джейк салливан

биньямин нетаньяху

джо байден

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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху принял предложение президента США Джо Байдена направить делегацию в Вашингтон для обсуждения планов военных действий в Рафахе, сообщил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, американский президент попросил Нетаньяху направить в столицу Штатов межведомственную группу для обсуждения ситуации в Рафахе, а также планирования альтернативного подхода без крупной наземной операции. "Премьер-министр (Нетаньяху) согласился... что пошлет команду в Вашингтон для обсуждения этого вопроса", - сказал Салливан в ходе брифинга для журналистов. Ранее в марте Нетаньяху подтвердил намерения Израиля провести наземную операцию в городе Рафах на границе сектора Газа и Египта, который считается последним оплотом палестинского движения ХАМАС. ООН и многие страны, включая США, предостерегают Израиль от этого шага, так как в этом районе сейчас сосредоточено более миллиона перемещенных палестинцев.

https://ria.ru/20240318/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240128/oon-1923968233.html

рафах (провинция)

сша

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в мире, рафах (провинция), сша, вашингтон (штат), джейк салливан, биньямин нетаньяху, джо байден, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году