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Больницам Подмосковья в 2024 году закупят более 500 аппаратов ЭКГ

Больницам Подмосковья в 2024 году закупят более 500 аппаратов ЭКГ - РИА Новости, 18.03.2024

Больницам Подмосковья в 2024 году закупят более 500 аппаратов ЭКГ

Для подмосковных больниц в 2024 году купят еще 550 аппаратов для проведения электрокардиографии и холтеровского мониторирования. Об этом сообщил телеканал "360" РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T15:48

2024-03-18T15:48

2024-03-18T15:48

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости.Для подмосковных больниц в 2024 году купят еще 550 аппаратов для проведения электрокардиографии и холтеровского мониторирования. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого зампредседателя правительства Московской области Светлану Стригункову.По ее словам, на закупку новой медицинской техники потратят более 200 миллионов рублей. Аппараты приобретут в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Специальное поручение дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Поступление новых аппаратов ЭКГ и холтеров позволит сделать диагностику сердечно-сосудистых заболеваний более качественной и доступной. В этом году мы планируем поставить в наши медорганизации 550 единиц такой техники", – рассказала Стригункова.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)