Рейтинг@Mail.ru
Больницам Подмосковья в 2024 году закупят более 500 аппаратов ЭКГ - РИА Новости, 18.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
15:48 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/ekg-1934039596.html
Больницам Подмосковья в 2024 году закупят более 500 аппаратов ЭКГ
Больницам Подмосковья в 2024 году закупят более 500 аппаратов ЭКГ - РИА Новости, 18.03.2024
Больницам Подмосковья в 2024 году закупят более 500 аппаратов ЭКГ
Для подмосковных больниц в 2024 году купят еще 550 аппаратов для проведения электрокардиографии и холтеровского мониторирования. Об этом сообщил телеканал "360" РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T15:48
2024-03-18T15:48
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/05/1735807819_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b87b162fa73ff746ca51ca4c8de6efa8.jpg
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости.Для подмосковных больниц в 2024 году купят еще 550 аппаратов для проведения электрокардиографии и холтеровского мониторирования. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого зампредседателя правительства Московской области Светлану Стригункову.По ее словам, на закупку новой медицинской техники потратят более 200 миллионов рублей. Аппараты приобретут в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Специальное поручение дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Поступление новых аппаратов ЭКГ и холтеров позволит сделать диагностику сердечно-сосудистых заболеваний более качественной и доступной. В этом году мы планируем поставить в наши медорганизации 550 единиц такой техники", – рассказала Стригункова.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/05/1735807819_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_42da12356ceb9e5bfd59733162674da3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Больницам Подмосковья в 2024 году закупят более 500 аппаратов ЭКГ

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВрач смотрит на электрокардиографию пациента в кабинете "Мое здоровье"
Врач смотрит на электрокардиографию пациента в кабинете Мое здоровье - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости.Для подмосковных больниц в 2024 году купят еще 550 аппаратов для проведения электрокардиографии и холтеровского мониторирования. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого зампредседателя правительства Московской области Светлану Стригункову.
По ее словам, на закупку новой медицинской техники потратят более 200 миллионов рублей. Аппараты приобретут в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Специальное поручение дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Поступление новых аппаратов ЭКГ и холтеров позволит сделать диагностику сердечно-сосудистых заболеваний более качественной и доступной. В этом году мы планируем поставить в наши медорганизации 550 единиц такой техники", – рассказала Стригункова.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала