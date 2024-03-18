https://ria.ru/20240318/drony-1933996296.html

Киев выделил дополнительно почти 130 миллионов долларов на закупку дронов

Киев выделил дополнительно почти 130 миллионов долларов на закупку дронов - РИА Новости, 18.03.2024

Киев выделил дополнительно почти 130 миллионов долларов на закупку дронов

Кабмин Украины дополнительно выделил 5 миллиардов гривен (почти 130 миллионов долларов) на закупку дронов для украинских войск, сообщил премьер страны Денис... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T13:45

2024-03-18T13:45

2024-03-18T13:45

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

денис шмыгаль

сергей лавров

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кабмин Украины дополнительно выделил 5 миллиардов гривен (почти 130 миллионов долларов) на закупку дронов для украинских войск, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. "Дополнительные 5 миллиардов гривен выделили сегодня для сил безопасности и обороны. Средства будут направлены на закупку дронов, необходимых для наших защитников на передовой", - написал Шмыгаль. Ранее замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что Киев пытается решить проблему дефицита артиллерийских снарядов путем массового производства беспилотников. Командир роты ударных БПЛА ВСУ Юрий Федоренко в октябре прошлого года заявлял, что российские военные имеют значительное преимущество в количестве и применении на линии фронта FPV-дронов, способных вести видеотрансляцию, по его словам, у ВСУ такого ресурса нет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240318/zayavlenie-1933929635.html

https://ria.ru/20240318/gruziya-1933004909.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, киев, денис шмыгаль, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, в мире