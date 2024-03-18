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Киев выделил дополнительно почти 130 миллионов долларов на закупку дронов - РИА Новости, 18.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:45 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/drony-1933996296.html
Киев выделил дополнительно почти 130 миллионов долларов на закупку дронов
Киев выделил дополнительно почти 130 миллионов долларов на закупку дронов - РИА Новости, 18.03.2024
Киев выделил дополнительно почти 130 миллионов долларов на закупку дронов
Кабмин Украины дополнительно выделил 5 миллиардов гривен (почти 130 миллионов долларов) на закупку дронов для украинских войск, сообщил премьер страны Денис... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T13:45
2024-03-18T13:45
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
денис шмыгаль
сергей лавров
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кабмин Украины дополнительно выделил 5 миллиардов гривен (почти 130 миллионов долларов) на закупку дронов для украинских войск, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. "Дополнительные 5 миллиардов гривен выделили сегодня для сил безопасности и обороны. Средства будут направлены на закупку дронов, необходимых для наших защитников на передовой", - написал Шмыгаль. Ранее замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что Киев пытается решить проблему дефицита артиллерийских снарядов путем массового производства беспилотников. Командир роты ударных БПЛА ВСУ Юрий Федоренко в октябре прошлого года заявлял, что российские военные имеют значительное преимущество в количестве и применении на линии фронта FPV-дронов, способных вести видеотрансляцию, по его словам, у ВСУ такого ресурса нет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240318/zayavlenie-1933929635.html
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украина, россия, киев, денис шмыгаль, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Денис Шмыгаль, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
Киев выделил дополнительно почти 130 миллионов долларов на закупку дронов

Киев выделил дополнительно почти 130 миллионов долларов на закупку БПЛА для ВСУ

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кабмин Украины дополнительно выделил 5 миллиардов гривен (почти 130 миллионов долларов) на закупку дронов для украинских войск, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
"Дополнительные 5 миллиардов гривен выделили сегодня для сил безопасности и обороны. Средства будут направлены на закупку дронов, необходимых для наших защитников на передовой", - написал Шмыгаль.
Украинский солдат, Авдеевка - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
"Не признают". На Западе сделали неожиданное заявление об Украине
Вчера, 10:47
Ранее замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что Киев пытается решить проблему дефицита артиллерийских снарядов путем массового производства беспилотников.
Командир роты ударных БПЛА ВСУ Юрий Федоренко в октябре прошлого года заявлял, что российские военные имеют значительное преимущество в количестве и применении на линии фронта FPV-дронов, способных вести видеотрансляцию, по его словам, у ВСУ такого ресурса нет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Партнеры расстроены. Украина опять проиграла на важном направлении
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевДенис ШмыгальСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТОВ мире
 
 
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