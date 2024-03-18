Киев выделил дополнительно почти 130 миллионов долларов на закупку дронов
Киев выделил дополнительно почти 130 миллионов долларов на закупку БПЛА для ВСУ
© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кабмин Украины дополнительно выделил 5 миллиардов гривен (почти 130 миллионов долларов) на закупку дронов для украинских войск, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
"Дополнительные 5 миллиардов гривен выделили сегодня для сил безопасности и обороны. Средства будут направлены на закупку дронов, необходимых для наших защитников на передовой", - написал Шмыгаль.
Ранее замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что Киев пытается решить проблему дефицита артиллерийских снарядов путем массового производства беспилотников.
Командир роты ударных БПЛА ВСУ Юрий Федоренко в октябре прошлого года заявлял, что российские военные имеют значительное преимущество в количестве и применении на линии фронта FPV-дронов, способных вести видеотрансляцию, по его словам, у ВСУ такого ресурса нет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.