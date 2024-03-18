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Российский дрон ударил по украинской ДРГ, готовившей провокацию у границы
Российский дрон ударил по украинской ДРГ, готовившей провокацию у границы - РИА Новости, 18.03.2024
Российский дрон ударил по украинской ДРГ, готовившей провокацию у границы
Военные ударили беспилотником по украинской диверсионно-разведывательной группе, которая планировала выдвинуться к российской границе, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T17:20
2024-03-18T17:20
2024-03-18T19:09
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Военные ударили беспилотником по украинской диверсионно-разведывательной группе, которая планировала выдвинуться к российской границе, сообщили в Минобороны."Оператором российского FPV-дрона был нанесен удар по ДРГ в момент погрузки личного состава на бронетехнику", — уточнили в ведомстве.Противник потерял до восьми человек убитыми и ранеными.При этом после удара механик-водитель боевой машины пехоты ВСУ незамедлительно скрылся с точки погрузки личного состава, бросив пострадавших сослуживцев.Как добавили в министерстве, перемещение украинской ДРГ выявила на территории противника группировка прикрытия госграницы. Боевики собирались погрузиться на БМП в северной части Лукашовки и выдвинуться к российской границе для очередной провокации.Минобороны также показало видеоролик с кадрами нанесения удара.
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Уничтожение украинской ДРГ в районе населенного пункта Лукашовка
На территории противника группировкой прикрытия государственной границы в северной части н.п. Лукашовка было выявлено перемещение диверсионно-разведывательной группы ВСУ, которая собиралась погрузиться на боевую машину пехоты для дальнейшего продвижения к государственной границе России с целью очередной провокации. Оператором российского FPV-дрона был нанесен удар по ДРГ в момент погрузки личного состава на бронетехнику. Потери противника составили до 8 человек убитыми и ранеными.
2024-03-18T17:20
true
PT0M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире
Российский дрон ударил по украинской ДРГ, готовившей провокацию у границы
Российский дрон ударил по украинской ДРГ, планировавшей выдвинуться к границе
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Военные ударили беспилотником по украинской диверсионно-разведывательной группе, которая планировала выдвинуться к российской границе, сообщили в Минобороны.
"Оператором российского FPV-дрона был нанесен удар по ДРГ в момент погрузки личного состава на бронетехнику", — уточнили в ведомстве.
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Противник потерял до восьми человек убитыми и ранеными.
При этом после удара механик-водитель боевой машины пехоты ВСУ
незамедлительно скрылся с точки погрузки личного состава, бросив пострадавших сослуживцев.
Как добавили в министерстве, перемещение украинской ДРГ выявила на территории противника группировка прикрытия госграницы. Боевики собирались погрузиться на БМП в северной части Лукашовки и выдвинуться к российской границе для очередной провокации.
Минобороны также показало видеоролик с кадрами нанесения удара.
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