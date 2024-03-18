https://ria.ru/20240318/donetsk-1934074714.html

ВСУ атаковали Донецк при помощи ударного БПЛА

ВСУ атаковали Донецк при помощи ударного БПЛА - РИА Новости, 18.03.2024

ВСУ атаковали Донецк при помощи ударного БПЛА

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T17:53

2024-03-18T17:53

2024-03-18T17:53

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

горловка

вооруженные силы украины

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины): 16.50 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, с 13.35 до 15.40 ВСУ подвергали обстрелу Озеряновку и Горловку, выпустив по ним в общей сложности восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. СЦКК в понедельник также сообщал о сбросе взрывоопасных предметов с дронов ВСУ в Петровском районе Донецка и в Горловке. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20240318/obstrel-1934013471.html

https://ria.ru/20240317/obstrel-1933699915.html

донецк

кировский район

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, кировский район, горловка, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия