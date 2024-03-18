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ВСУ атаковали Донецк при помощи ударного БПЛА - РИА Новости, 18.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:53 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/donetsk-1934074714.html
ВСУ атаковали Донецк при помощи ударного БПЛА
ВСУ атаковали Донецк при помощи ударного БПЛА - РИА Новости, 18.03.2024
ВСУ атаковали Донецк при помощи ударного БПЛА
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T17:53
2024-03-18T17:53
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
горловка
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины): 16.50 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, с 13.35 до 15.40 ВСУ подвергали обстрелу Озеряновку и Горловку, выпустив по ним в общей сложности восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. СЦКК в понедельник также сообщал о сбросе взрывоопасных предметов с дронов ВСУ в Петровском районе Донецка и в Горловке. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240318/obstrel-1934013471.html
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донецк, кировский район, горловка, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Горловка, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
ВСУ атаковали Донецк при помощи ударного БПЛА

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Кировский район Донецка

© Фото : ДНР Онлайн/TelegramПоследствия удара ВСУ
Последствия удара ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© Фото : ДНР Онлайн/Telegram
Последствия удара ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины): 16.50 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА", - говорится в сообщении представительства.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Вчера, 14:31
Кроме того, с 13.35 до 15.40 ВСУ подвергали обстрелу Озеряновку и Горловку, выпустив по ним в общей сложности восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
СЦКК в понедельник также сообщал о сбросе взрывоопасных предметов с дронов ВСУ в Петровском районе Донецка и в Горловке.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Последствия обстрела поселка Зайцево в Никитовском районе Горловки. 17 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево
17 марта, 14:54
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районГорловкаВооруженные силы УкраиныСЦККПроисшествия
 
 
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