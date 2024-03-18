https://ria.ru/20240318/donetsk-1934074714.html
ВСУ атаковали Донецк при помощи ударного БПЛА
ВСУ атаковали Донецк при помощи ударного БПЛА - РИА Новости, 18.03.2024
ВСУ атаковали Донецк при помощи ударного БПЛА
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T17:53
2024-03-18T17:53
2024-03-18T17:53
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
горловка
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины): 16.50 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, с 13.35 до 15.40 ВСУ подвергали обстрелу Озеряновку и Горловку, выпустив по ним в общей сложности восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. СЦКК в понедельник также сообщал о сбросе взрывоопасных предметов с дронов ВСУ в Петровском районе Донецка и в Горловке. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240318/obstrel-1934013471.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Горловка, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
ВСУ атаковали Донецк при помощи ударного БПЛА
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Кировский район Донецка