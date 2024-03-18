https://ria.ru/20240318/dobrovolcheskiy-1933854055.html

Путин о добровольческих корпусах на Украине: эффективность минимальная

Путин о добровольческих корпусах на Украине: эффективность минимальная - РИА Новости, 18.03.2024

Путин о добровольческих корпусах на Украине: эффективность минимальная

Эффективность добровольческих корпусов на Украине минимальная, даже на поле боя военные сразу отмечают, что это не регулярные части, заявил кандидат в... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T00:39

2024-03-18T00:39

2024-03-18T00:39

специальная военная операция на украине

владимир путин

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Эффективность добровольческих корпусов на Украине минимальная, даже на поле боя военные сразу отмечают, что это не регулярные части, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин. "Эффективность минимальная. Даже на поле боя, мне командиры говорят, что сразу видно, что это не регулярные части: идут толпой, ну просто на убой, что называется", - сказал Путин в своем избирательном штабе.

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2024

Анна Гаврилова

Анна Гаврилова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Гаврилова

владимир путин