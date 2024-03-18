https://ria.ru/20240318/dobrovolcheskiy-1933854055.html
Путин о добровольческих корпусах на Украине: эффективность минимальная
Путин о добровольческих корпусах на Украине: эффективность минимальная - РИА Новости, 18.03.2024
Путин о добровольческих корпусах на Украине: эффективность минимальная
Эффективность добровольческих корпусов на Украине минимальная, даже на поле боя военные сразу отмечают, что это не регулярные части, заявил кандидат в... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:39
2024-03-18T00:39
2024-03-18T00:39
специальная военная операция на украине
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Эффективность добровольческих корпусов на Украине минимальная, даже на поле боя военные сразу отмечают, что это не регулярные части, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин. "Эффективность минимальная. Даже на поле боя, мне командиры говорят, что сразу видно, что это не регулярные части: идут толпой, ну просто на убой, что называется", - сказал Путин в своем избирательном штабе.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин
Путин о добровольческих корпусах на Украине: эффективность минимальная
Путин о добровольческих корпусах на Украине: эффективность минимальная