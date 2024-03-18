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Путин о добровольческих корпусах на Украине: эффективность минимальная - РИА Новости, 18.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:39 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/dobrovolcheskiy-1933854055.html
Путин о добровольческих корпусах на Украине: эффективность минимальная
Путин о добровольческих корпусах на Украине: эффективность минимальная - РИА Новости, 18.03.2024
Путин о добровольческих корпусах на Украине: эффективность минимальная
Эффективность добровольческих корпусов на Украине минимальная, даже на поле боя военные сразу отмечают, что это не регулярные части, заявил кандидат в... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:39
2024-03-18T00:39
специальная военная операция на украине
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Эффективность добровольческих корпусов на Украине минимальная, даже на поле боя военные сразу отмечают, что это не регулярные части, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин. "Эффективность минимальная. Даже на поле боя, мне командиры говорят, что сразу видно, что это не регулярные части: идут толпой, ну просто на убой, что называется", - сказал Путин в своем избирательном штабе.
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владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин
Путин о добровольческих корпусах на Украине: эффективность минимальная

Путин о добровольческих корпусах на Украине: эффективность минимальная

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Эффективность добровольческих корпусов на Украине минимальная, даже на поле боя военные сразу отмечают, что это не регулярные части, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин.
«
"Эффективность минимальная. Даже на поле боя, мне командиры говорят, что сразу видно, что это не регулярные части: идут толпой, ну просто на убой, что называется", - сказал Путин в своем избирательном штабе.
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир Путин
 
 
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