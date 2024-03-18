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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Донецке - РИА Новости, 18.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:18 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/dnr-1933983576.html
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Донецке
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Донецке - РИА Новости, 18.03.2024
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Донецке
Украинские войска обстреляли в понедельник Петровский район Донецка с применением ударного беспилотника, сбросив один боеприпас, также обстрелу "натовскими"... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T13:18
2024-03-18T13:18
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
горловка
петровский район
стирол
вооруженные силы украины
нато
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ДОНЕЦК, 18 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли в понедельник Петровский район Донецка с применением ударного беспилотника, сбросив один боеприпас, также обстрелу "натовскими" снарядами калибра 155 миллиметров подвергся центр Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины &quot;Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 11.50 (совпадает с мск) - город Донецк (Петровский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата&quot;, - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Кроме того, в 10.15 было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров по этому же району Донецка, а в 11.00 и 11.05 ВСУ обстреляли Никитовский и Центрально-Городской район Горловки семью снарядами "натовского" калибра, отметили в ведомстве. О последствиях обстрелов пока не сообщается. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html
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в мире, донецк, горловка, петровский район, стирол, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Горловка, Петровский район, Стирол, Вооруженные силы Украины, НАТО
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Донецке

Представительство ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона в Донецке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкГород Донецк
Город Донецк - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Город Донецк
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ДОНЕЦК, 18 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли в понедельник Петровский район Донецка с применением ударного беспилотника, сбросив один боеприпас, также обстрелу "натовскими" снарядами калибра 155 миллиметров подвергся центр Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
«

"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 11.50 (совпадает с мск) - город Донецк (Петровский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

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Кроме того, в 10.15 было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров по этому же району Донецка, а в 11.00 и 11.05 ВСУ обстреляли Никитовский и Центрально-Городской район Горловки семью снарядами "натовского" калибра, отметили в ведомстве. О последствиях обстрелов пока не сообщается.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкГорловкаПетровский районСтиролВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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