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Забайкальские дизайнеры покажут свои коллекции на фестивале в Чите
Забайкальские дизайнеры покажут свои коллекции на фестивале в Чите - РИА Новости, 18.03.2024
Забайкальские дизайнеры покажут свои коллекции на фестивале в Чите
Первый фестиваль забайкальской моды "Мой бизнес - Fashion Fest" пройдет 23 марта в Чите, на нем 20 местных дизайнеров представят свои коллекции, сообщает... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T11:55
2024-03-18T11:55
2024-03-18T11:55
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Первый фестиваль забайкальской моды "Мой бизнес - Fashion Fest" пройдет 23 марта в Чите, на нем 20 местных дизайнеров представят свои коллекции, сообщает пресс-служба регионального правительства. Это мероприятие призвано помочь талантливым жителям Забайкальского края заявить о себе - найти новые рынки сбыта, заказчиков, деловых партнеров. Как рассказала министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова, на сцене свои коллекции покажут бренд "Янза" - это национальная бурятская одежда с нотками современности, также зрители увидят вечернюю и повседневную одежду с сакральным смыслом от бренда Аleksandra Valentino. "Будет также одежда, выполненная в технике макраме",- приводит пресс-служба слова Бадмажаповой. Чтобы посетить мероприятие, нужно зарегистрироваться. Участие бесплатное. На данный момент зарегистрировались уже более 200 зрителей.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, забайкальский край, чита, мода, дизайн
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Забайкальский край, Чита, мода, Дизайн
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Первый фестиваль забайкальской моды "Мой бизнес - Fashion Fest" пройдет 23 марта в Чите, на нем 20 местных дизайнеров представят свои коллекции, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Это мероприятие призвано помочь талантливым жителям Забайкальского края заявить о себе - найти новые рынки сбыта, заказчиков, деловых партнеров.
Как рассказала министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова, на сцене свои коллекции покажут бренд "Янза" - это национальная бурятская одежда с нотками современности, также зрители увидят вечернюю и повседневную одежду с сакральным смыслом от бренда Аleksandra Valentino.
"Будет также одежда, выполненная в технике макраме",- приводит пресс-служба слова Бадмажаповой.
Чтобы посетить мероприятие, нужно зарегистрироваться. Участие бесплатное. На данный момент зарегистрировались уже более 200 зрителей.
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