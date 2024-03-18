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Забайкальские дизайнеры покажут свои коллекции на фестивале в Чите - РИА Новости, 18.03.2024
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11:55 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/dizaynery-1933944383.html
Забайкальские дизайнеры покажут свои коллекции на фестивале в Чите
Забайкальские дизайнеры покажут свои коллекции на фестивале в Чите - РИА Новости, 18.03.2024
Забайкальские дизайнеры покажут свои коллекции на фестивале в Чите
Первый фестиваль забайкальской моды "Мой бизнес - Fashion Fest" пройдет 23 марта в Чите, на нем 20 местных дизайнеров представят свои коллекции, сообщает... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T11:55
2024-03-18T11:55
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Первый фестиваль забайкальской моды "Мой бизнес - Fashion Fest" пройдет 23 марта в Чите, на нем 20 местных дизайнеров представят свои коллекции, сообщает пресс-служба регионального правительства. Это мероприятие призвано помочь талантливым жителям Забайкальского края заявить о себе - найти новые рынки сбыта, заказчиков, деловых партнеров. Как рассказала министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова, на сцене свои коллекции покажут бренд "Янза" - это национальная бурятская одежда с нотками современности, также зрители увидят вечернюю и повседневную одежду с сакральным смыслом от бренда Аleksandra Valentino. "Будет также одежда, выполненная в технике макраме",- приводит пресс-служба слова Бадмажаповой. Чтобы посетить мероприятие, нужно зарегистрироваться. Участие бесплатное. На данный момент зарегистрировались уже более 200 зрителей.
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Забайкальские дизайнеры покажут свои коллекции на фестивале в Чите

© Фото пресс-службы министерства экономического развития ЗабайкальяЗабайкальские дизайнеры покажут свои коллекции на фестивале в Чите
Забайкальские дизайнеры покажут свои коллекции на фестивале в Чите
© Фото пресс-службы министерства экономического развития Забайкалья
Забайкальские дизайнеры покажут свои коллекции на фестивале в Чите
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Первый фестиваль забайкальской моды "Мой бизнес - Fashion Fest" пройдет 23 марта в Чите, на нем 20 местных дизайнеров представят свои коллекции, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Это мероприятие призвано помочь талантливым жителям Забайкальского края заявить о себе - найти новые рынки сбыта, заказчиков, деловых партнеров.
Как рассказала министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова, на сцене свои коллекции покажут бренд "Янза" - это национальная бурятская одежда с нотками современности, также зрители увидят вечернюю и повседневную одежду с сакральным смыслом от бренда Аleksandra Valentino.
"Будет также одежда, выполненная в технике макраме",- приводит пресс-служба слова Бадмажаповой.
Чтобы посетить мероприятие, нужно зарегистрироваться. Участие бесплатное. На данный момент зарегистрировались уже более 200 зрителей.
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