https://ria.ru/20240318/dizaynery-1933944383.html

Забайкальские дизайнеры покажут свои коллекции на фестивале в Чите

Забайкальские дизайнеры покажут свои коллекции на фестивале в Чите - РИА Новости, 18.03.2024

Забайкальские дизайнеры покажут свои коллекции на фестивале в Чите

Первый фестиваль забайкальской моды "Мой бизнес - Fashion Fest" пройдет 23 марта в Чите, на нем 20 местных дизайнеров представят свои коллекции, сообщает... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T11:55

2024-03-18T11:55

2024-03-18T11:55

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Первый фестиваль забайкальской моды "Мой бизнес - Fashion Fest" пройдет 23 марта в Чите, на нем 20 местных дизайнеров представят свои коллекции, сообщает пресс-служба регионального правительства. Это мероприятие призвано помочь талантливым жителям Забайкальского края заявить о себе - найти новые рынки сбыта, заказчиков, деловых партнеров. Как рассказала министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова, на сцене свои коллекции покажут бренд "Янза" - это национальная бурятская одежда с нотками современности, также зрители увидят вечернюю и повседневную одежду с сакральным смыслом от бренда Аleksandra Valentino. "Будет также одежда, выполненная в технике макраме",- приводит пресс-служба слова Бадмажаповой. Чтобы посетить мероприятие, нужно зарегистрироваться. Участие бесплатное. На данный момент зарегистрировались уже более 200 зрителей.

https://ria.ru/20240313/biznes-1932730457.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

твой бизнес – новости, забайкальский край, чита, мода, дизайн