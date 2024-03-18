https://ria.ru/20240318/dialog-1934115386.html

Путин и Эрдоган договорились продолжать диалог в различных форматах

Путин и Эрдоган договорились продолжать диалог в различных форматах - РИА Новости, 18.03.2024

Путин и Эрдоган договорились продолжать диалог в различных форматах

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре договорились продолжать диалог между двумя странами в различных... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T21:32

2024-03-18T21:32

2024-03-18T22:23

владимир путин

россия

турция

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре договорились продолжать диалог между двумя странами в различных форматах, сообщила пресс-служба Кремля."Условлено о продолжении диалога в различных форматах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240318/turtsiya-1934117083.html

россия

турция

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владимир путин, россия, турция, реджеп тайип эрдоган