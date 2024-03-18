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Путин и Эрдоган договорились продолжать диалог в различных форматах - РИА Новости, 18.03.2024
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21:32 18.03.2024 (обновлено: 22:23 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/dialog-1934115386.html
Путин и Эрдоган договорились продолжать диалог в различных форматах
Путин и Эрдоган договорились продолжать диалог в различных форматах - РИА Новости, 18.03.2024
Путин и Эрдоган договорились продолжать диалог в различных форматах
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре договорились продолжать диалог между двумя странами в различных... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T21:32
2024-03-18T22:23
владимир путин
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре договорились продолжать диалог между двумя странами в различных форматах, сообщила пресс-служба Кремля."Условлено о продолжении диалога в различных форматах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240318/turtsiya-1934117083.html
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владимир путин, россия, турция, реджеп тайип эрдоган
Владимир Путин, Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Путин и Эрдоган договорились продолжать диалог в различных форматах

Путин и Эрдоган договорились продолжать диалог в различных форматах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре договорились продолжать диалог между двумя странами в различных форматах, сообщила пресс-служба Кремля.
«
"Условлено о продолжении диалога в различных форматах", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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