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В Горловке подросток погиб из-за детонации кассетного снаряда - РИА Новости, 18.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:35 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/detonatsiya-1933991361.html
В Горловке подросток погиб из-за детонации кассетного снаряда
В Горловке подросток погиб из-за детонации кассетного снаряда - РИА Новости, 18.03.2024
В Горловке подросток погиб из-за детонации кассетного снаряда
Подросток погиб в результате детонации неразорвавшегося кассетного боеприпаса в Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T13:35
2024-03-18T13:35
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
сцкк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Подросток погиб в результате детонации неразорвавшегося кассетного боеприпаса в Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Населенный пункт Горловка (Никитовский район): по улице Шашурина, 15а в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса погиб парень - подросток 2008 года рождения", - говорится в Telegram-канале представительства. Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска в воскресенье в 23.15 выпустили по этому району три кассетных снаряда.
https://ria.ru/20240318/zayavlenie-1933929635.html
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в мире, горловка, сцкк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, СЦКК, Донецкая Народная Республика
В Горловке подросток погиб из-за детонации кассетного снаряда

В Горловке в ДНР подросток погиб из-за детонации кассетного боеприпаса

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСкорая в ДНР
Скорая в ДНР - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Подросток погиб в результате детонации неразорвавшегося кассетного боеприпаса в Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Населенный пункт Горловка (Никитовский район): по улице Шашурина, 15а в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса погиб парень - подросток 2008 года рождения", - говорится в Telegram-канале представительства.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска в воскресенье в 23.15 выпустили по этому району три кассетных снаряда.

Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.

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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаСЦККДонецкая Народная Республика
 
 
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