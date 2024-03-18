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В Горловке подросток погиб из-за детонации кассетного снаряда
В Горловке подросток погиб из-за детонации кассетного снаряда - РИА Новости, 18.03.2024
В Горловке подросток погиб из-за детонации кассетного снаряда
Подросток погиб в результате детонации неразорвавшегося кассетного боеприпаса в Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T13:35
2024-03-18T13:35
2024-03-18T13:35
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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Подросток погиб в результате детонации неразорвавшегося кассетного боеприпаса в Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Населенный пункт Горловка (Никитовский район): по улице Шашурина, 15а в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса погиб парень - подросток 2008 года рождения", - говорится в Telegram-канале представительства. Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска в воскресенье в 23.15 выпустили по этому району три кассетных снаряда.
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в мире, горловка, сцкк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, СЦКК, Донецкая Народная Республика
В Горловке подросток погиб из-за детонации кассетного снаряда
В Горловке в ДНР подросток погиб из-за детонации кассетного боеприпаса