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В Дагестане завели дело на мужчину, избивавшего своих детей - РИА Новости, 18.03.2024
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21:01 18.03.2024 (обновлено: 21:10 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/delo-1934110209.html
В Дагестане завели дело на мужчину, избивавшего своих детей
В Дагестане завели дело на мужчину, избивавшего своих детей - РИА Новости, 18.03.2024
В Дагестане завели дело на мужчину, избивавшего своих детей
Уголовное дело возбудили в Дагестане против мужчины, который после развода 2,5 года регулярно избивал двоих своих несовершеннолетних детей, сообщили в... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T21:01
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происшествия
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МАХАЧКАЛА, 18 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Дагестане против мужчины, который после развода 2,5 года регулярно избивал двоих своих несовершеннолетних детей, сообщили в понедельник в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. "Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, подозреваемого в истязании своих несовершеннолетних детей 2010 и 2014 годов рождения (п.п. "а, г" ч. 2 ст. 117 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, подозреваемый с сентября 2021 по февраль 2024 года систематически под предлогом воспитательных целей "причинял физические и психические страдания" своим детям, которые жили с ним после развода – наносил им побои руками и подручными предметами. До решения суда детей передали матери.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане завели дело на мужчину, избивавшего своих детей

В Дагестане завели дело на мужчину, 2,5 года регулярно избивавшего своих детей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 18 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Дагестане против мужчины, который после развода 2,5 года регулярно избивал двоих своих несовершеннолетних детей, сообщили в понедельник в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
«
"Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, подозреваемого в истязании своих несовершеннолетних детей 2010 и 2014 годов рождения (п.п. "а, г" ч. 2 ст. 117 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, подозреваемый с сентября 2021 по февраль 2024 года систематически под предлогом воспитательных целей "причинял физические и психические страдания" своим детям, которые жили с ним после развода – наносил им побои руками и подручными предметами.
До решения суда детей передали матери.
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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