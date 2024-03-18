https://ria.ru/20240318/delo-1934110209.html
В Дагестане завели дело на мужчину, избивавшего своих детей
В Дагестане завели дело на мужчину, избивавшего своих детей - РИА Новости, 18.03.2024
В Дагестане завели дело на мужчину, избивавшего своих детей
Уголовное дело возбудили в Дагестане против мужчины, который после развода 2,5 года регулярно избивал двоих своих несовершеннолетних детей, сообщили в... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T21:01
2024-03-18T21:01
2024-03-18T21:10
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МАХАЧКАЛА, 18 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Дагестане против мужчины, который после развода 2,5 года регулярно избивал двоих своих несовершеннолетних детей, сообщили в понедельник в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. "Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, подозреваемого в истязании своих несовершеннолетних детей 2010 и 2014 годов рождения (п.п. "а, г" ч. 2 ст. 117 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, подозреваемый с сентября 2021 по февраль 2024 года систематически под предлогом воспитательных целей "причинял физические и психические страдания" своим детям, которые жили с ним после развода – наносил им побои руками и подручными предметами. До решения суда детей передали матери.
https://ria.ru/20240312/delo-1932613985.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане завели дело на мужчину, избивавшего своих детей
В Дагестане завели дело на мужчину, 2,5 года регулярно избивавшего своих детей