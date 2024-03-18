https://ria.ru/20240318/delo-1934110209.html

В Дагестане завели дело на мужчину, избивавшего своих детей

В Дагестане завели дело на мужчину, избивавшего своих детей - РИА Новости, 18.03.2024

В Дагестане завели дело на мужчину, избивавшего своих детей

Уголовное дело возбудили в Дагестане против мужчины, который после развода 2,5 года регулярно избивал двоих своих несовершеннолетних детей, сообщили в... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T21:01

2024-03-18T21:01

2024-03-18T21:10

происшествия

россия

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МАХАЧКАЛА, 18 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Дагестане против мужчины, который после развода 2,5 года регулярно избивал двоих своих несовершеннолетних детей, сообщили в понедельник в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. "Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, подозреваемого в истязании своих несовершеннолетних детей 2010 и 2014 годов рождения (п.п. "а, г" ч. 2 ст. 117 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, подозреваемый с сентября 2021 по февраль 2024 года систематически под предлогом воспитательных целей "причинял физические и психические страдания" своим детям, которые жили с ним после развода – наносил им побои руками и подручными предметами. До решения суда детей передали матери.

https://ria.ru/20240312/delo-1932613985.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)