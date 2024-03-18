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Путин лидирует в Чечне с 98,95 процента голосов
Путин лидирует в Чечне с 98,95 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024
Путин лидирует в Чечне с 98,95 процента голосов
Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Чечне с 98,95% голосов после обработки 46,64% протоколов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:45
2024-03-18T00:45
2024-03-18T00:46
выборы президента россии — 2024
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чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Чечне с 98,95% голосов после обработки 46,64% протоколов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ. Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает в Чечне 98,95% голосов, Леонид Слуцкий – 0,53%, Николай Харитонов – 0,30%, Владислав Даванков – 0,15%. Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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политика, россия, владимир путин, чеченская республика (чечня)
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Чеченская республика (Чечня)
Путин лидирует в Чечне с 98,95 процента голосов
Путин лидирует в Чечне с 98,95% после обработки 46,64% протоколов
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Чечне с 98,95% голосов после обработки 46,64% протоколов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ.
Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает в Чечне 98,95% голосов, Леонид Слуцкий – 0,53%, Николай Харитонов – 0,30%, Владислав Даванков – 0,15%.
Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
"Образцовое единство". Как прошли выборы президента России