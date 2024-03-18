https://ria.ru/20240318/chechnya-1933855356.html

Путин лидирует в Чечне с 98,95 процента голосов

Путин лидирует в Чечне с 98,95 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024

Путин лидирует в Чечне с 98,95 процента голосов

Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Чечне с 98,95% голосов после обработки 46,64% протоколов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T00:45

2024-03-18T00:45

2024-03-18T00:46

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Чечне с 98,95% голосов после обработки 46,64% протоколов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ. Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает в Чечне 98,95% голосов, Леонид Слуцкий – 0,53%, Николай Харитонов – 0,30%, Владислав Даванков – 0,15%. Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html

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политика, россия, владимир путин, чеченская республика (чечня)