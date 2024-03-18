https://ria.ru/20240318/byulleteni-1933903820.html

На выборах за рубежом обработали около 90 процентов бюллетеней

На выборах за рубежом обработали около 90 процентов бюллетеней - РИА Новости, 18.03.2024

На выборах за рубежом обработали около 90 процентов бюллетеней

Около 90% бюллетеней обработано на выборах президента России за рубежом, лидирует Владимир Путин, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T09:00

2024-03-18T09:00

2024-03-18T09:56

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Около 90% бюллетеней обработано на выборах президента России за рубежом, лидирует Владимир Путин, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала."На сегодняшний момент около 90% бюллетеней обработано, которые были за рубежом. Угадаете кто лидирует? Владимир Владимирович Путин", — сказала Захарова.

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, владимир путин