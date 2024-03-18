https://ria.ru/20240318/buddiyskie-1934081707.html
Буддийский монах пожелал Путину и дальше укреплять духовные ценности
Буддийский монах пожелал Путину и дальше укреплять духовные ценности - РИА Новости, 18.03.2024
Буддийский монах пожелал Путину и дальше укреплять духовные ценности
Председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов) поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах,... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T18:34
2024-03-18T18:34
2024-03-18T18:34
религия
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религия
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов) поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах, пожелал ему и дальше укреплять страну и традиционные духово-нравственные ценности.Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,34% голосов после подсчета 97,01% протоколов."Более 87% россиян доверяют будущее нашей страны Владимиру Путину. Я рад такому результату, искренне поздравляю Владимира Владимировича с победой на выборах! Пусть лидерство президента всегда будет освещено мудростью и состраданием ко всем существам, приносит мир и процветание всему нашему многонациональному народу России", - сказал РИА Новости Киришов.Он заметил, что в последние годы государство "стало уделять особое внимание сохранению и укреплению наших традиционных духовно-нравственных ценностей"."От лица буддийского сообщества России хочу пожелать, чтобы наш президент всегда держал именно этот курс развития государства: укрепление страны через укрепление духовно-нравственной основы ее многонационального народа! И мы, буддисты, готовы всеми силами помогать президенту - во благо нашего общества, нашей страны и всего мира", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240315/buddisty-1933326482.html
https://ria.ru/20240315/buddisty-1933324807.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, религия
Религия, Россия, Владимир Путин, Религия
Буддийский монах пожелал Путину и дальше укреплять духовные ценности
Буддийские монахи пожелали Путину и дальше укреплять страну и духовные ценности
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов) поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах, пожелал ему и дальше укреплять страну и традиционные духово-нравственные ценности.
Путин лидирует на выборах президента РФ
с 87,34% голосов после подсчета 97,01% протоколов.
"Более 87% россиян доверяют будущее нашей страны Владимиру Путину. Я рад такому результату, искренне поздравляю Владимира Владимировича с победой на выборах! Пусть лидерство президента всегда будет освещено мудростью и состраданием ко всем существам, приносит мир и процветание всему нашему многонациональному народу России", - сказал РИА Новости Киришов.
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Он заметил, что в последние годы государство "стало уделять особое внимание сохранению и укреплению наших традиционных духовно-нравственных ценностей".
"От лица буддийского сообщества России хочу пожелать, чтобы наш президент всегда держал именно этот курс развития государства: укрепление страны через укрепление духовно-нравственной основы ее многонационального народа! И мы, буддисты, готовы всеми силами помогать президенту - во благо нашего общества, нашей страны и всего мира", - заключил собеседник агентства.
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