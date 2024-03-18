https://ria.ru/20240318/buddiyskie-1934081707.html

Буддийский монах пожелал Путину и дальше укреплять духовные ценности

Буддийский монах пожелал Путину и дальше укреплять духовные ценности - РИА Новости, 18.03.2024

Буддийский монах пожелал Путину и дальше укреплять духовные ценности

Председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов) поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах,... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T18:34

2024-03-18T18:34

2024-03-18T18:34

религия

россия

владимир путин

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931163912_0:218:3074:1947_1920x0_80_0_0_8681ef255c080a30b17da4b423aeea93.jpg

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов) поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах, пожелал ему и дальше укреплять страну и традиционные духово-нравственные ценности.Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,34% голосов после подсчета 97,01% протоколов."Более 87% россиян доверяют будущее нашей страны Владимиру Путину. Я рад такому результату, искренне поздравляю Владимира Владимировича с победой на выборах! Пусть лидерство президента всегда будет освещено мудростью и состраданием ко всем существам, приносит мир и процветание всему нашему многонациональному народу России", - сказал РИА Новости Киришов.Он заметил, что в последние годы государство "стало уделять особое внимание сохранению и укреплению наших традиционных духовно-нравственных ценностей"."От лица буддийского сообщества России хочу пожелать, чтобы наш президент всегда держал именно этот курс развития государства: укрепление страны через укрепление духовно-нравственной основы ее многонационального народа! И мы, буддисты, готовы всеми силами помогать президенту - во благо нашего общества, нашей страны и всего мира", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240315/buddisty-1933326482.html

https://ria.ru/20240315/buddisty-1933324807.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, владимир путин, религия