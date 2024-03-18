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Бежавший в Румынию от мобилизации украинец утонул в реке - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
15:14 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/bezhavshiy-1934029826.html
Бежавший в Румынию от мобилизации украинец утонул в реке
Бежавший в Румынию от мобилизации украинец утонул в реке - РИА Новости, 18.03.2024
Бежавший в Румынию от мобилизации украинец утонул в реке
Житель Харькова утонул в реке Тиса при попытке сбежать от мобилизации в Румынию, сообщает в понедельник украинская госпогранслужба. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T15:14
2024-03-18T15:14
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Житель Харькова утонул в реке Тиса при попытке сбежать от мобилизации в Румынию, сообщает в понедельник украинская госпогранслужба. "В Тисе обнаружили тело мужчины. Об обнаружении в реке тела человека пограничникам сообщили румынские коллеги. Утопленником оказался 33-летний харьковчанин", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госпогранслужбы. Уточняется, что это уже 22-й случай с февраля 2022 года. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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в мире, румыния, владимир зеленский, украина, харьков
Выборы президента России — 2024, В мире, Румыния, Владимир Зеленский, Украина, Харьков
Бежавший в Румынию от мобилизации украинец утонул в реке

Погранслужба Украины: бежавший в Румынию от мобилизации мужчина утонул в Тисе

© Державна прикордонна служба УкраїниЭвакуация тела, погибшего украинского уклониста из реки Тиса
Эвакуация тела, погибшего украинского уклониста из реки Тиса
© Державна прикордонна служба України
Эвакуация тела, погибшего украинского уклониста из реки Тиса. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Житель Харькова утонул в реке Тиса при попытке сбежать от мобилизации в Румынию, сообщает в понедельник украинская госпогранслужба.
«
"В Тисе обнаружили тело мужчины. Об обнаружении в реке тела человека пограничникам сообщили румынские коллеги. Утопленником оказался 33-летний харьковчанин", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госпогранслужбы.
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
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Мобилизация на УкраинеПосмотреть
Уточняется, что это уже 22-й случай с февраля 2022 года.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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