https://ria.ru/20240318/bezhavshiy-1934029826.html

Бежавший в Румынию от мобилизации украинец утонул в реке

Бежавший в Румынию от мобилизации украинец утонул в реке - РИА Новости, 18.03.2024

Бежавший в Румынию от мобилизации украинец утонул в реке

Житель Харькова утонул в реке Тиса при попытке сбежать от мобилизации в Румынию, сообщает в понедельник украинская госпогранслужба. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T15:14

2024-03-18T15:14

2024-03-18T15:14

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Житель Харькова утонул в реке Тиса при попытке сбежать от мобилизации в Румынию, сообщает в понедельник украинская госпогранслужба. "В Тисе обнаружили тело мужчины. Об обнаружении в реке тела человека пограничникам сообщили румынские коллеги. Утопленником оказался 33-летний харьковчанин", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госпогранслужбы. Уточняется, что это уже 22-й случай с февраля 2022 года. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240318/gruziya-1933004909.html

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