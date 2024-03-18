https://ria.ru/20240318/bespilotniki-1934071090.html

Над Белгородской областью сбили три беспилотника

Над Белгородской областью сбили три беспилотника - РИА Новости, 18.03.2024

Над Белгородской областью сбили три беспилотника

Три украинских беспилотника самолетного типа уничтожены средствами ПВО над Белгородской областью, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T17:33

2024-03-18T17:33

2024-03-18T17:38

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Три украинских беспилотника самолетного типа уничтожены средствами ПВО над Белгородской областью, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Восемнадцатого марта около 17.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20240318/ukraina-1934066851.html

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Варвара Скокшина

белгородская область, россия, происшествия