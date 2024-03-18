https://ria.ru/20240318/bespilotniki-1934071090.html
Над Белгородской областью сбили три беспилотника
Над Белгородской областью сбили три беспилотника - РИА Новости, 18.03.2024
Над Белгородской областью сбили три беспилотника
Три украинских беспилотника самолетного типа уничтожены средствами ПВО над Белгородской областью, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T17:33
2024-03-18T17:33
2024-03-18T17:38
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Три украинских беспилотника самолетного типа уничтожены средствами ПВО над Белгородской областью, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Восемнадцатого марта около 17.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20240318/ukraina-1934066851.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, россия, происшествия
Выборы президента России — 2024, Белгородская область, Россия, Происшествия
Над Белгородской областью сбили три беспилотника
Над Белгородской областью сбили три украинских дрона самолетного типа