https://ria.ru/20240318/belorussiya-1933935662.html

Суд в Белоруссии признал умершего Катрюка виновным в геноциде народа БССР

Суд в Белоруссии признал умершего Катрюка виновным в геноциде народа БССР - РИА Новости, 18.03.2024

Суд в Белоруссии признал умершего Катрюка виновным в геноциде народа БССР

Верховный суд Белоруссии признал виновным в геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны умершего в 2015 году в Канаде Владимира Катрюка без... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T11:06

2024-03-18T11:06

2024-03-18T11:35

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МИНСК, 18 мар - РИА Новости. Верховный суд Белоруссии признал виновным в геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны умершего в 2015 году в Канаде Владимира Катрюка без назначения наказания, передает корреспондент РИА Новости.Это первый приговор в рамках уголовного дела, возбужденного генпрокурором Белоруссии в апреле 2021 года по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны. А также это первый приговор умершему человеку."Верховный суд признает виновность Катрюка в предъявленном обвинении полностью доказанной. Квалификация им содеянного по всем эпизодам обвинения является правильной. Верховный суд приговорил Катрюка признать виновным в геноциде... В связи со смертью постановить в отношении Катрюка обвинительный приговор без назначения наказания", - заявил председательствующий на процессе судья Сергей Кондратьев.Судья подчеркнул, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован стороной защиты в апелляционную инстанцию Верховного суда в течение 10 дней с момента оглашения. Также обжаловать приговор может потерпевшая сторона. Вместе с тем адвокат обвиняемого, который был предоставлен государством, заявил РИА Новости, что не будет обжаловать решение суда.Ранее в ходе судебных прений сторона гособвинения просила суд признать Катрюка виновным в совершении геноцида без назначения наказания ввиду его смерти.Следствием установлено 12 эпизодов преступной деятельности Катрюка в составе 118-го батальона охранной полиции, в том числе участие в уничтожении вместе с жителями деревни Хатынь.Ранее во время судебных прений замгенпрокурора Алексей Стук заявил, что обвиняемый, "действуя в составе вооруженной организованной группы с целью планомерного уничтожения белорусского народа, совершил убийства не менее чем 393 человек, включая 125 детей". Установлено, что Катрюк также покушался на убийство еще не менее 20 человек, лишал имущества, жилья, продуктов жителей семи деревень, принудительно переместил в Германию шесть человек для рабского труда.Верховный суд Белоруссии 8 февраля приступил к рассмотрению дела против Катрюка, возбужденного по статье "геноцид". Катрюк был известен как один из подозреваемых в сожжении Хатыни в 1943 году. Привлечь его при жизни к ответственности не удалось. После Второй мировой войны он уехал в Канаду. По данным Центра Симона Визенталя, на год смерти в 2015 году Катрюк числился вторым в списке оставшихся в живых самых разыскиваемых нацистских военных преступников.Белорусская деревня Хатынь, находившаяся в 54 километрах к северо-западу от Минска, 22 марта 1943 года была сожжена вместе с ее жителями фашистскими захватчиками и их пособниками. В настоящее время на ее месте расположен мемориальный комплекс в память о сотнях уничтоженных в годы войны деревень и человеческих жертвах, понесенных белорусским народом в Великую Отечественную войну.

https://ria.ru/20240214/gunko-1927358769.html

https://radiosputnik.ru/20240213/kanada-1927161376.html

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