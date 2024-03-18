https://ria.ru/20240318/belgorod-1933966268.html

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 18.03.2024

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в городской администрации. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T12:23

2024-03-18T12:23

2024-03-18T12:23

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в городской администрации. Ранее в понедельник ракетную опасность объявляли в 8.32, она продлилась около 40 минут. Второй раз за день угрозу объявили в 11.30, она так же длилась 40 минут. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении. Глава региона Вячеслав Гладков тоже проинформировал, что сигнал ракетной опасности отменен.

https://ria.ru/20240318/belgorod-1933953273.html

https://ria.ru/20240317/obstrel-1933731686.html

белгород

белгородский район

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Дарья Буймова

происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков