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В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 18.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/belgorod-1933966268.html
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 18.03.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в городской администрации. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T12:23
2024-03-18T12:23
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в городской администрации. Ранее в понедельник ракетную опасность объявляли в 8.32, она продлилась около 40 минут. Второй раз за день угрозу объявили в 11.30, она так же длилась 40 минут. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении. Глава региона Вячеслав Гладков тоже проинформировал, что сигнал ракетной опасности отменен.
https://ria.ru/20240318/belgorod-1933953273.html
https://ria.ru/20240317/obstrel-1933731686.html
белгород
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происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменили спустя 40 минут

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Белгорода. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в городской администрации.
Ранее в понедельник ракетную опасность объявляли в 8.32, она продлилась около 40 минут. Второй раз за день угрозу объявили в 11.30, она так же длилась 40 минут.
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"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
Глава региона Вячеслав Гладков тоже проинформировал, что сигнал ракетной опасности отменен.
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