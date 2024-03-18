https://ria.ru/20240318/avtomobil-1933904318.html

Спасатели ищут автомобиль, провалившийся под лед в Хабаровском крае

Спасатели ищут автомобиль, провалившийся под лед в Хабаровском крае - РИА Новости, 18.03.2024

Спасатели ищут автомобиль, провалившийся под лед в Хабаровском крае

Спасатели второй день ищут автомобиль, провалившийся под лед в Хабаровском крае, в результате инцидента погиб мужчина, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T09:04

2024-03-18T09:04

2024-03-18T09:19

происшествия

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 18 мар - РИА Новости. Спасатели второй день ищут автомобиль, провалившийся под лед в Хабаровском крае, в результате инцидента погиб мужчина, сообщает краевой главк МЧС. "Группа водолазов двух поисково-спасательных отрядов второй день проводит поисковые работы на месте провала автомобиля под лед. Сообщение о происшествии от диспетчера ЕДДС Амурского района поступило в ночь на субботу, 16 марта... Два человека спаслись, третий мужчина не успел вовремя покинуть автомобиль и ушел вместе с ним под воду", - говорится в сообщении регионального главка. Со слов спасшихся пассажиров, автомобиль выехал из села Вознесенское в Амурск. Транспорт двигался по закрытой 12 марта ледовой переправе и на подъезде к городу свернул в сторону городского пляжа. В 50 метрах от берега машина провалилась в полынью. "Спасатели МЧС России за минувшие сутки обследовали акваторию у промоины. Водолазы обнаружили на дне два автомобиля. В одном из них людей не обнаружено, обследование второго сегодня продолжится... За день они совершили четыре спуска. Глубина в этом месте порядка 11 метров, сильное течение, плохая видимость. Для обеспечения работы специалистов спасательного ведомства из Хабаровска прибыл специальный автомобиль с барокомплексом", - добавляется в сообщении. Как позже сообщили спасатели, в понедельник днем водолазы МЧС России обнаружили и извлекли тело третьего человека, ехавшего в машине. Его подняли на поверхность и передали сотрудникам полиции. Уточняется, что работы завершены. Это не первый трагический случай провала транспортных средств с людьми под лед в Хабаровском крае с начала года. Ранее сообщалось, что в середине февраля машина с двумя рыбаками оказалась в полынье в районе протоки Хохлацкой Хабаровского района. Водолазам удалось обнаружить одного погибшего мужчину, второй пропал без вести. Кроме того, в понедельник сотрудники полиции и спасатели проверяют информацию о том, что накануне вечером в районе Арены "Ерофей" в Хабаровске под лед провалился мужчина. О случившемся сообщил очевидец, гулявший в это время с собакой по набережной. Из-за весеннего потепления и постепенного разрушения ледового покрова закрываются переправы на водоемах. На контроле инспекторов ГИМС остаются 27 ледовых переправ в районах края: Аяно-Майский (4), Верхнебуреинский (1), Охотский (4), Николаевский (3), Хабаровский (2), район имени Полины Осипенко (4), район имени Лазо (2), Ульчский (6) и Комсомольский (1).

https://ria.ru/20240223/shkolnik-1929183621.html

https://ria.ru/20240304/sobaka-1930971894.html

https://ria.ru/20240223/devochka-1929145782.html

хабаровский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, хабаровский край