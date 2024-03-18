https://ria.ru/20240318/avtomobil-1933904318.html
Спасатели ищут автомобиль, провалившийся под лед в Хабаровском крае
Спасатели ищут автомобиль, провалившийся под лед в Хабаровском крае - РИА Новости, 18.03.2024
Спасатели ищут автомобиль, провалившийся под лед в Хабаровском крае
Спасатели второй день ищут автомобиль, провалившийся под лед в Хабаровском крае, в результате инцидента погиб мужчина, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T09:04
2024-03-18T09:04
2024-03-18T09:19
происшествия
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 18 мар - РИА Новости. Спасатели второй день ищут автомобиль, провалившийся под лед в Хабаровском крае, в результате инцидента погиб мужчина, сообщает краевой главк МЧС. "Группа водолазов двух поисково-спасательных отрядов второй день проводит поисковые работы на месте провала автомобиля под лед. Сообщение о происшествии от диспетчера ЕДДС Амурского района поступило в ночь на субботу, 16 марта... Два человека спаслись, третий мужчина не успел вовремя покинуть автомобиль и ушел вместе с ним под воду", - говорится в сообщении регионального главка. Со слов спасшихся пассажиров, автомобиль выехал из села Вознесенское в Амурск. Транспорт двигался по закрытой 12 марта ледовой переправе и на подъезде к городу свернул в сторону городского пляжа. В 50 метрах от берега машина провалилась в полынью. "Спасатели МЧС России за минувшие сутки обследовали акваторию у промоины. Водолазы обнаружили на дне два автомобиля. В одном из них людей не обнаружено, обследование второго сегодня продолжится... За день они совершили четыре спуска. Глубина в этом месте порядка 11 метров, сильное течение, плохая видимость. Для обеспечения работы специалистов спасательного ведомства из Хабаровска прибыл специальный автомобиль с барокомплексом", - добавляется в сообщении. Как позже сообщили спасатели, в понедельник днем водолазы МЧС России обнаружили и извлекли тело третьего человека, ехавшего в машине. Его подняли на поверхность и передали сотрудникам полиции. Уточняется, что работы завершены. Это не первый трагический случай провала транспортных средств с людьми под лед в Хабаровском крае с начала года. Ранее сообщалось, что в середине февраля машина с двумя рыбаками оказалась в полынье в районе протоки Хохлацкой Хабаровского района. Водолазам удалось обнаружить одного погибшего мужчину, второй пропал без вести. Кроме того, в понедельник сотрудники полиции и спасатели проверяют информацию о том, что накануне вечером в районе Арены "Ерофей" в Хабаровске под лед провалился мужчина. О случившемся сообщил очевидец, гулявший в это время с собакой по набережной. Из-за весеннего потепления и постепенного разрушения ледового покрова закрываются переправы на водоемах. На контроле инспекторов ГИМС остаются 27 ледовых переправ в районах края: Аяно-Майский (4), Верхнебуреинский (1), Охотский (4), Николаевский (3), Хабаровский (2), район имени Полины Осипенко (4), район имени Лазо (2), Ульчский (6) и Комсомольский (1).
https://ria.ru/20240223/shkolnik-1929183621.html
https://ria.ru/20240304/sobaka-1930971894.html
https://ria.ru/20240223/devochka-1929145782.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровский край
Происшествия, Хабаровский край
Спасатели ищут автомобиль, провалившийся под лед в Хабаровском крае
Спасатели ищут авто, провалившееся под лед в Хабаровском крае, погиб мужчина
ХАБАРОВСК, 18 мар - РИА Новости. Спасатели второй день ищут автомобиль, провалившийся под лед в Хабаровском крае, в результате инцидента погиб мужчина, сообщает краевой главк МЧС.
"Группа водолазов двух поисково-спасательных отрядов второй день проводит поисковые работы на месте провала автомобиля под лед. Сообщение о происшествии от диспетчера ЕДДС Амурского района
поступило в ночь на субботу, 16 марта... Два человека спаслись, третий мужчина не успел вовремя покинуть автомобиль и ушел вместе с ним под воду", - говорится в сообщении регионального главка.
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Со слов спасшихся пассажиров, автомобиль выехал из села Вознесенское в Амурск
. Транспорт двигался по закрытой 12 марта ледовой переправе и на подъезде к городу свернул в сторону городского пляжа. В 50 метрах от берега машина провалилась в полынью.
"Спасатели МЧС России
за минувшие сутки обследовали акваторию у промоины. Водолазы обнаружили на дне два автомобиля. В одном из них людей не обнаружено, обследование второго сегодня продолжится... За день они совершили четыре спуска. Глубина в этом месте порядка 11 метров, сильное течение, плохая видимость. Для обеспечения работы специалистов спасательного ведомства из Хабаровска
прибыл специальный автомобиль с барокомплексом", - добавляется в сообщении.
Как позже сообщили спасатели, в понедельник днем водолазы МЧС России обнаружили и извлекли тело третьего человека, ехавшего в машине. Его подняли на поверхность и передали сотрудникам полиции. Уточняется, что работы завершены.
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Это не первый трагический случай провала транспортных средств с людьми под лед в Хабаровском крае с начала года. Ранее сообщалось, что в середине февраля машина с двумя рыбаками оказалась в полынье в районе протоки Хохлацкой Хабаровского района
. Водолазам удалось обнаружить одного погибшего мужчину, второй пропал без вести. Кроме того, в понедельник сотрудники полиции и спасатели проверяют информацию о том, что накануне вечером в районе Арены "Ерофей" в Хабаровске под лед провалился мужчина. О случившемся сообщил очевидец, гулявший в это время с собакой по набережной.
Из-за весеннего потепления и постепенного разрушения ледового покрова закрываются переправы на водоемах. На контроле инспекторов ГИМС остаются 27 ледовых переправ в районах края: Аяно-Майский (4), Верхнебуреинский (1), Охотский (4), Николаевский (3), Хабаровский (2), район имени Полины Осипенко (4), район имени Лазо (2), Ульчский (6) и Комсомольский (1).
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