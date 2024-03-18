https://ria.ru/20240318/avto-1933849486.html
Водителям объяснили, когда пора менять зимние шины
Водителям объяснили, когда пора менять зимние шины - РИА Новости, 18.03.2024
Водителям объяснили, когда пора менять зимние шины
Обычно зимнюю резину на летнюю меняют, когда среднесуточная температура воздуха составит шесть градусов тепла. Но в ряде случаев стоит обождать, рассказал... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T02:17
2024-03-18T02:17
2024-03-18T02:17
авто
егор васильев
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Обычно зимнюю резину на летнюю меняют, когда среднесуточная температура воздуха составит шесть градусов тепла. Но в ряде случаев стоит обождать, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.Это правило верно для города. "Но, если вы живете за городом, переход на летние шины откладывается до тех пор, пока снег и лед не уступят место асфальту или тому, что от него осталось", - пояснил он.Осенью прошлого года введен штраф за использование несезонной резины. Так, езда на зимних шинах с 1 июня по 31 августа может быть наказана предупреждением или штрафов в 500 рублей, напомнил Васильев.Если нужна новая резина, то покупать ее лучше в конце сезона, когда скидки максимальные. Это актуально, поскольку летние шины за год подорожали более чем на треть.
https://ria.ru/20240309/avtomobili-1931976094.html
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авто, егор васильев
Водителям объяснили, когда пора менять зимние шины
Автоэксперт Васильев рассказал, когда нужно менять зимние шины
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости.
Обычно зимнюю резину на летнюю меняют, когда среднесуточная температура воздуха составит шесть градусов тепла. Но в ряде случаев стоит обождать, рассказал агентству “Прайм
” автоэксперт Егор Васильев.
Это правило верно для города. "Но, если вы живете за городом, переход на летние шины откладывается до тех пор, пока снег и лед не уступят место асфальту или тому, что от него осталось", - пояснил он.
Осенью прошлого года введен штраф за использование несезонной резины. Так, езда на зимних шинах с 1 июня по 31 августа может быть наказана предупреждением или штрафов в 500 рублей, напомнил Васильев.
Если нужна новая резина, то покупать ее лучше в конце сезона, когда скидки максимальные. Это актуально, поскольку летние шины за год подорожали более чем на треть.
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