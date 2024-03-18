https://ria.ru/20240318/avto-1933849486.html

Водителям объяснили, когда пора менять зимние шины

Водителям объяснили, когда пора менять зимние шины - РИА Новости, 18.03.2024

Водителям объяснили, когда пора менять зимние шины

Обычно зимнюю резину на летнюю меняют, когда среднесуточная температура воздуха составит шесть градусов тепла. Но в ряде случаев стоит обождать, рассказал... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T02:17

2024-03-18T02:17

2024-03-18T02:17

авто

егор васильев

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Обычно зимнюю резину на летнюю меняют, когда среднесуточная температура воздуха составит шесть градусов тепла. Но в ряде случаев стоит обождать, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.Это правило верно для города. "Но, если вы живете за городом, переход на летние шины откладывается до тех пор, пока снег и лед не уступят место асфальту или тому, что от него осталось", - пояснил он.Осенью прошлого года введен штраф за использование несезонной резины. Так, езда на зимних шинах с 1 июня по 31 августа может быть наказана предупреждением или штрафов в 500 рублей, напомнил Васильев.Если нужна новая резина, то покупать ее лучше в конце сезона, когда скидки максимальные. Это актуально, поскольку летние шины за год подорожали более чем на треть.

https://ria.ru/20240309/avtomobili-1931976094.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто, егор васильев