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Водителям объяснили, когда пора менять зимние шины - РИА Новости, 18.03.2024
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02:17 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/avto-1933849486.html
Водителям объяснили, когда пора менять зимние шины
Водителям объяснили, когда пора менять зимние шины - РИА Новости, 18.03.2024
Водителям объяснили, когда пора менять зимние шины
Обычно зимнюю резину на летнюю меняют, когда среднесуточная температура воздуха составит шесть градусов тепла. Но в ряде случаев стоит обождать, рассказал... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T02:17
2024-03-18T02:17
авто
егор васильев
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Обычно зимнюю резину на летнюю меняют, когда среднесуточная температура воздуха составит шесть градусов тепла. Но в ряде случаев стоит обождать, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.Это правило верно для города. "Но, если вы живете за городом, переход на летние шины откладывается до тех пор, пока снег и лед не уступят место асфальту или тому, что от него осталось", - пояснил он.Осенью прошлого года введен штраф за использование несезонной резины. Так, езда на зимних шинах с 1 июня по 31 августа может быть наказана предупреждением или штрафов в 500 рублей, напомнил Васильев.Если нужна новая резина, то покупать ее лучше в конце сезона, когда скидки максимальные. Это актуально, поскольку летние шины за год подорожали более чем на треть.
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авто, егор васильев
Авто, Егор Васильев
Водителям объяснили, когда пора менять зимние шины

Автоэксперт Васильев рассказал, когда нужно менять зимние шины

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкРаботник меняет резину на колесе
Работник меняет резину на колесе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Работник меняет резину на колесе . Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Обычно зимнюю резину на летнюю меняют, когда среднесуточная температура воздуха составит шесть градусов тепла. Но в ряде случаев стоит обождать, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.
Это правило верно для города. "Но, если вы живете за городом, переход на летние шины откладывается до тех пор, пока снег и лед не уступят место асфальту или тому, что от него осталось", - пояснил он.
Осенью прошлого года введен штраф за использование несезонной резины. Так, езда на зимних шинах с 1 июня по 31 августа может быть наказана предупреждением или штрафов в 500 рублей, напомнил Васильев.
Если нужна новая резина, то покупать ее лучше в конце сезона, когда скидки максимальные. Это актуально, поскольку летние шины за год подорожали более чем на треть.
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