Рейтинг@Mail.ru
Артамонов поблагодарил липчан за активную гражданскую позицию - РИА Новости, 18.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
 
12:09 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/artamonov-1933962355.html
Артамонов поблагодарил липчан за активную гражданскую позицию
Артамонов поблагодарил липчан за активную гражданскую позицию - РИА Новости, 18.03.2024
Артамонов поблагодарил липчан за активную гражданскую позицию
В Липецкой области подвели итоги трехдневного голосования на выборах президента России, после чего губернатор Игорь Артамонов поблагодарил жителей за активную... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T12:09
2024-03-18T12:09
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
россия
политика
выборы
выборы президента рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916646578_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_63dd8f99e234919e44250cc28bb70385.jpg
ЛИПЕЦК, 18 мар — РИА Новости. В Липецкой области подвели итоги трехдневного голосования на выборах президента России, после чего губернатор Игорь Артамонов поблагодарил жителей за активную гражданскую позицию, которую они проявили, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Там отметили, что выборы президента России в Липецкой области прошли без нарушений и с рекордной для региона явкой – 77,49%. "Выборы президента – это важнейшее событие в жизни страны. Благодарю всех жителей региона за активную гражданскую позицию и неравнодушие к судьбе своей Родины. И, конечно же, спасибо организаторам выборов, наблюдателям, всем, кто обеспечивал безопасность на участках", – отметил Артамонов, его слова приводит пресс-служба. Как уточнили в региональной избирательной комиссии, голоса среди кандидатов распределились следующим образом: Владимир Путин – 86,99%, Николай Харитонов – 4,72%, Владислав Даванков – 4,04%, Леонид Слуцкий – 2,88%. Для голосования в Липецкой области была организована работа 844 участковых комиссий. За ходом выборов на участках следили почти 2,3 тысячи наблюдателей – от общественной палаты, кандидатов и партий. Работал центр общественного наблюдения, где трансляция с 375 участковых комиссий осуществлялась онлайн. Видеорегистрация проводилась по новым правилам - теперь необходимо, чтобы в видеозахват попадал и ход голосования на участке.
https://ria.ru/20240311/karera-1932338230.html
липецкая область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916646578_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_def10e698acdc696f1420e004ebabc09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, игорь артамонов, россия, политика, выборы, выборы президента рф
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Россия, Политика, Выборы, Выборы президента РФ

Артамонов поблагодарил липчан за активную гражданскую позицию

© Фото : пресс-служа правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© Фото : пресс-служа правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 18 мар — РИА Новости. В Липецкой области подвели итоги трехдневного голосования на выборах президента России, после чего губернатор Игорь Артамонов поблагодарил жителей за активную гражданскую позицию, которую они проявили, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Там отметили, что выборы президента России в Липецкой области прошли без нарушений и с рекордной для региона явкой – 77,49%.
"Выборы президента – это важнейшее событие в жизни страны. Благодарю всех жителей региона за активную гражданскую позицию и неравнодушие к судьбе своей Родины. И, конечно же, спасибо организаторам выборов, наблюдателям, всем, кто обеспечивал безопасность на участках", – отметил Артамонов, его слова приводит пресс-служба.
Как уточнили в региональной избирательной комиссии, голоса среди кандидатов распределились следующим образом: Владимир Путин – 86,99%, Николай Харитонов – 4,72%, Владислав Даванков – 4,04%, Леонид Слуцкий – 2,88%.
Для голосования в Липецкой области была организована работа 844 участковых комиссий. За ходом выборов на участках следили почти 2,3 тысячи наблюдателей – от общественной палаты, кандидатов и партий. Работал центр общественного наблюдения, где трансляция с 375 участковых комиссий осуществлялась онлайн. Видеорегистрация проводилась по новым правилам - теперь необходимо, чтобы в видеозахват попадал и ход голосования на участке.
Губернатор Игорь Артамонов на открытии первого Центра молодежной карьеры в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Первый Центр молодежной карьеры открылся в Липецкой области
11 марта, 17:12
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновРоссияПолитикаВыборыВыборы президента РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала