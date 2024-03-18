https://ria.ru/20240318/artamonov-1933962355.html

Артамонов поблагодарил липчан за активную гражданскую позицию

Артамонов поблагодарил липчан за активную гражданскую позицию - РИА Новости, 18.03.2024

Артамонов поблагодарил липчан за активную гражданскую позицию

В Липецкой области подвели итоги трехдневного голосования на выборах президента России, после чего губернатор Игорь Артамонов поблагодарил жителей за активную... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T12:09

2024-03-18T12:09

2024-03-18T12:09

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

россия

политика

выборы

выборы президента рф

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ЛИПЕЦК, 18 мар — РИА Новости. В Липецкой области подвели итоги трехдневного голосования на выборах президента России, после чего губернатор Игорь Артамонов поблагодарил жителей за активную гражданскую позицию, которую они проявили, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Там отметили, что выборы президента России в Липецкой области прошли без нарушений и с рекордной для региона явкой – 77,49%. "Выборы президента – это важнейшее событие в жизни страны. Благодарю всех жителей региона за активную гражданскую позицию и неравнодушие к судьбе своей Родины. И, конечно же, спасибо организаторам выборов, наблюдателям, всем, кто обеспечивал безопасность на участках", – отметил Артамонов, его слова приводит пресс-служба. Как уточнили в региональной избирательной комиссии, голоса среди кандидатов распределились следующим образом: Владимир Путин – 86,99%, Николай Харитонов – 4,72%, Владислав Даванков – 4,04%, Леонид Слуцкий – 2,88%. Для голосования в Липецкой области была организована работа 844 участковых комиссий. За ходом выборов на участках следили почти 2,3 тысячи наблюдателей – от общественной палаты, кандидатов и партий. Работал центр общественного наблюдения, где трансляция с 375 участковых комиссий осуществлялась онлайн. Видеорегистрация проводилась по новым правилам - теперь необходимо, чтобы в видеозахват попадал и ход голосования на участке.

https://ria.ru/20240311/karera-1932338230.html

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Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, россия, политика, выборы, выборы президента рф