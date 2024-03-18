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ЕС "латает дыры" в обороне ВСУ, пока нет помощи от США, сообщил аналитик - РИА Новости, 18.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:23 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/analitik-1934113874.html
ЕС "латает дыры" в обороне ВСУ, пока нет помощи от США, сообщил аналитик
ЕС "латает дыры" в обороне ВСУ, пока нет помощи от США, сообщил аналитик - РИА Новости, 18.03.2024
ЕС "латает дыры" в обороне ВСУ, пока нет помощи от США, сообщил аналитик
Военная помощь Европейского Союза на пять миллиардов евро, которую получит Киев, не позволит переломить ситуацию на фронте в пользу ВСУ, но, по замыслу... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T21:23
2024-03-18T21:23
специальная военная операция на украине
украина
сша
брюссель
игорь коротченко
вооруженные силы украины
евросоюз
нато
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Военная помощь Европейского Союза на пять миллиардов евро, которую получит Киев, не позволит переломить ситуацию на фронте в пользу ВСУ, но, по замыслу европейских политиков, должна помочь Украине дождаться более масштабных пакетов от США, рассказал РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее в понедельник главы МИД стран Евросоюза на заседании в Брюсселе утвердили решение о выделении пяти миллиардов евро в Европейский фонд мира для финансирования военной помощи Украине на 2024 год. "В условиях отсутствия решения конгресса США о выделении 60 миллиардов долларов на военную поддержку Украины Евросоюз пытается компенсировать это путём выделения соответствующих финансовых траншей по линии так называемого Европейского фонда мира", - сказал Коротченко. "Понятно, что критического перелома либо существенного улучшения позиций ВСУ указанная финансовая помощь вряд ли сможет достичь, однако в ожидании масштабных американских финансовых пакетов военной помощи Украине европейские средства пусть и будут использованы для латания дыр в украинской обороне, тем не менее, должны по мысли Брюсселя помочь Украине дотянуть до более масштабных вливаний со стороны США после того, как в Конгрессе удастся достичь соответствующего межпартийного консенсуса", - добавил он. Аналитик предположил, что в первую очередь выделяемые пять миллиардов евро будут рассчитаны на поставки боеприпасов для ликвидации наметившегося снарядного голода в ВСУ, а также определённой номенклатуры артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня, противотанковых комплексов и беспилотных летательных аппаратов различного типа. Коротченко отметил, что эти средства будут направлены в ближайшие месяцы с целью помочь ВСУ удержать занимаемые рубежи обороны, а также продолжить тактику использования беспилотников для атак на различные объекты критической инфраструктуры России. "Очевидно, это не последняя подобного рода помощь, которая будет оказываться в рамках консолидации финансовых и военных возможностей Евросоюза. Поставки также будут осуществляться по линии отдельных стран членов НАТО в рамках их готовности и способности за счёт ресурсов собственных Вооружённых Сил поставлять те или иные системы оружия для украинской армии", - добавил эксперт.
https://ria.ru/20240318/strategiya-1934013285.html
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украина, сша, брюссель, игорь коротченко, вооруженные силы украины, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Брюссель, Игорь Коротченко, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, НАТО
ЕС "латает дыры" в обороне ВСУ, пока нет помощи от США, сообщил аналитик

Аналитик: ЕС "латает дыры" в обороне ВСУ, пока не подоспела помощь от США

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Военная помощь Европейского Союза на пять миллиардов евро, которую получит Киев, не позволит переломить ситуацию на фронте в пользу ВСУ, но, по замыслу европейских политиков, должна помочь Украине дождаться более масштабных пакетов от США, рассказал РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее в понедельник главы МИД стран Евросоюза на заседании в Брюсселе утвердили решение о выделении пяти миллиардов евро в Европейский фонд мира для финансирования военной помощи Украине на 2024 год.
Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки Юг ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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«
"В условиях отсутствия решения конгресса США о выделении 60 миллиардов долларов на военную поддержку Украины Евросоюз пытается компенсировать это путём выделения соответствующих финансовых траншей по линии так называемого Европейского фонда мира", - сказал Коротченко.
«
"Понятно, что критического перелома либо существенного улучшения позиций ВСУ указанная финансовая помощь вряд ли сможет достичь, однако в ожидании масштабных американских финансовых пакетов военной помощи Украине европейские средства пусть и будут использованы для латания дыр в украинской обороне, тем не менее, должны по мысли Брюсселя помочь Украине дотянуть до более масштабных вливаний со стороны США после того, как в Конгрессе удастся достичь соответствующего межпартийного консенсуса", - добавил он.
Аналитик предположил, что в первую очередь выделяемые пять миллиардов евро будут рассчитаны на поставки боеприпасов для ликвидации наметившегося снарядного голода в ВСУ, а также определённой номенклатуры артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня, противотанковых комплексов и беспилотных летательных аппаратов различного типа.
Коротченко отметил, что эти средства будут направлены в ближайшие месяцы с целью помочь ВСУ удержать занимаемые рубежи обороны, а также продолжить тактику использования беспилотников для атак на различные объекты критической инфраструктуры России.
«
"Очевидно, это не последняя подобного рода помощь, которая будет оказываться в рамках консолидации финансовых и военных возможностей Евросоюза. Поставки также будут осуществляться по линии отдельных стран членов НАТО в рамках их готовности и способности за счёт ресурсов собственных Вооружённых Сил поставлять те или иные системы оружия для украинской армии", - добавил эксперт.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Трамп призвал Европу больше тратить на Украину
14 марта, 07:25
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАБрюссельИгорь КоротченкоВооруженные силы УкраиныЕвросоюзНАТО
 
 
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