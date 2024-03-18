ЕС "латает дыры" в обороне ВСУ, пока нет помощи от США, сообщил аналитик
Аналитик: ЕС "латает дыры" в обороне ВСУ, пока не подоспела помощь от США
© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Военная помощь Европейского Союза на пять миллиардов евро, которую получит Киев, не позволит переломить ситуацию на фронте в пользу ВСУ, но, по замыслу европейских политиков, должна помочь Украине дождаться более масштабных пакетов от США, рассказал РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее в понедельник главы МИД стран Евросоюза на заседании в Брюсселе утвердили решение о выделении пяти миллиардов евро в Европейский фонд мира для финансирования военной помощи Украине на 2024 год.
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"В условиях отсутствия решения конгресса США о выделении 60 миллиардов долларов на военную поддержку Украины Евросоюз пытается компенсировать это путём выделения соответствующих финансовых траншей по линии так называемого Европейского фонда мира", - сказал Коротченко.
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"Понятно, что критического перелома либо существенного улучшения позиций ВСУ указанная финансовая помощь вряд ли сможет достичь, однако в ожидании масштабных американских финансовых пакетов военной помощи Украине европейские средства пусть и будут использованы для латания дыр в украинской обороне, тем не менее, должны по мысли Брюсселя помочь Украине дотянуть до более масштабных вливаний со стороны США после того, как в Конгрессе удастся достичь соответствующего межпартийного консенсуса", - добавил он.
Аналитик предположил, что в первую очередь выделяемые пять миллиардов евро будут рассчитаны на поставки боеприпасов для ликвидации наметившегося снарядного голода в ВСУ, а также определённой номенклатуры артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня, противотанковых комплексов и беспилотных летательных аппаратов различного типа.
Коротченко отметил, что эти средства будут направлены в ближайшие месяцы с целью помочь ВСУ удержать занимаемые рубежи обороны, а также продолжить тактику использования беспилотников для атак на различные объекты критической инфраструктуры России.
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"Очевидно, это не последняя подобного рода помощь, которая будет оказываться в рамках консолидации финансовых и военных возможностей Евросоюза. Поставки также будут осуществляться по линии отдельных стран членов НАТО в рамках их готовности и способности за счёт ресурсов собственных Вооружённых Сил поставлять те или иные системы оружия для украинской армии", - добавил эксперт.