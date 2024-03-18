https://ria.ru/20240318/aksenov-1933925590.html

Аксенов сравнил выборы президента России в Крыму со вторым референдумом

Аксенов сравнил выборы президента России в Крыму со вторым референдумом - РИА Новости, 18.03.2024

Аксенов сравнил выборы президента России в Крыму со вторым референдумом

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что выборы президента Российской Федерации фактически являются подтверждением результатов референдума 2014 года,... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T10:33

2024-03-18T10:33

2024-03-18T10:33

выборы президента россии — 2024

политика

россия

украина

севастополь

владимир путин

сергей аксенов (политик)

оон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что выборы президента Российской Федерации фактически являются подтверждением результатов референдума 2014 года, ознаменовавшегося воссоединением полуострова с Россией. Крым в эти дни отмечает десятую годовщину Крымской весны. Десять лет назад 16 марта прошел референдум, на котором большинство населения высказались за воссоединение полуострова с Россией, а уже 18 марта был подписан договор о вхождении полуострова в состав России. Владимир Путин по результатам обработки 100% протоколов побеждает на президентских выборах в Крыму с 93,60% голосов избирателей при явке 89,76%. "За последние три дня крымчане провели чем не референдум с точки зрения подтверждения того, что выбор в 2014 году был сделан абсолютно правильный. Результат говорит сам за себя. Никакие западные политики и санкции крымчан не заставят думать по-другому", - сказал Аксенов в рамках круглого стола, приуроченного ко Дню воссоединения Крыма с Россией. По его словам, возвращение в состав России в 2014 году было абсолютно правильным, единственно возможным и произошло благодаря решению президента России Владимира Путина и всей страны. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240318/volodin-1933902940.html

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политика, россия, украина, севастополь, владимир путин, сергей аксенов (политик), оон