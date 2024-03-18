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Аксенов сравнил выборы президента России в Крыму со вторым референдумом - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
10:33 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/aksenov-1933925590.html
Аксенов сравнил выборы президента России в Крыму со вторым референдумом
Аксенов сравнил выборы президента России в Крыму со вторым референдумом - РИА Новости, 18.03.2024
Аксенов сравнил выборы президента России в Крыму со вторым референдумом
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что выборы президента Российской Федерации фактически являются подтверждением результатов референдума 2014 года,... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T10:33
2024-03-18T10:33
выборы президента россии — 2024
политика
россия
украина
севастополь
владимир путин
сергей аксенов (политик)
оон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что выборы президента Российской Федерации фактически являются подтверждением результатов референдума 2014 года, ознаменовавшегося воссоединением полуострова с Россией. Крым в эти дни отмечает десятую годовщину Крымской весны. Десять лет назад 16 марта прошел референдум, на котором большинство населения высказались за воссоединение полуострова с Россией, а уже 18 марта был подписан договор о вхождении полуострова в состав России. Владимир Путин по результатам обработки 100% протоколов побеждает на президентских выборах в Крыму с 93,60% голосов избирателей при явке 89,76%. "За последние три дня крымчане провели чем не референдум с точки зрения подтверждения того, что выбор в 2014 году был сделан абсолютно правильный. Результат говорит сам за себя. Никакие западные политики и санкции крымчан не заставят думать по-другому", - сказал Аксенов в рамках круглого стола, приуроченного ко Дню воссоединения Крыма с Россией. По его словам, возвращение в состав России в 2014 году было абсолютно правильным, единственно возможным и произошло благодаря решению президента России Владимира Путина и всей страны. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240318/volodin-1933902940.html
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политика, россия, украина, севастополь, владимир путин, сергей аксенов (политик), оон
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Украина, Севастополь, Владимир Путин, Сергей Аксенов (политик), ООН
Аксенов сравнил выборы президента России в Крыму со вторым референдумом

Аксенов: никакие западные политики и санкции крымчан не заставят думать иначе

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов голосует на выборах президента России на избирательном участке в Симферополе
Глава Республики Крым Сергей Аксенов голосует на выборах президента России на избирательном участке в Симферополе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Глава Республики Крым Сергей Аксенов голосует на выборах президента России на избирательном участке в Симферополе
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что выборы президента Российской Федерации фактически являются подтверждением результатов референдума 2014 года, ознаменовавшегося воссоединением полуострова с Россией.
Крым в эти дни отмечает десятую годовщину Крымской весны. Десять лет назад 16 марта прошел референдум, на котором большинство населения высказались за воссоединение полуострова с Россией, а уже 18 марта был подписан договор о вхождении полуострова в состав России.
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Володин поздравил граждан с десятилетием возвращения Крыма в Россию
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Владимир Путин по результатам обработки 100% протоколов побеждает на президентских выборах в Крыму с 93,60% голосов избирателей при явке 89,76%.
«
"За последние три дня крымчане провели чем не референдум с точки зрения подтверждения того, что выбор в 2014 году был сделан абсолютно правильный. Результат говорит сам за себя. Никакие западные политики и санкции крымчан не заставят думать по-другому", - сказал Аксенов в рамках круглого стола, приуроченного ко Дню воссоединения Крыма с Россией.
По его словам, возвращение в состав России в 2014 году было абсолютно правильным, единственно возможным и произошло благодаря решению президента России Владимира Путина и всей страны.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияУкраинаСевастопольВладимир ПутинСергей Аксенов (политик)ООН
 
 
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