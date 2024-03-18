Аксенов сравнил выборы президента России в Крыму со вторым референдумом
Аксенов: никакие западные политики и санкции крымчан не заставят думать иначе
© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов голосует на выборах президента России на избирательном участке в Симферополе
Глава Республики Крым Сергей Аксенов голосует на выборах президента России на избирательном участке в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что выборы президента Российской Федерации фактически являются подтверждением результатов референдума 2014 года, ознаменовавшегося воссоединением полуострова с Россией.
Крым в эти дни отмечает десятую годовщину Крымской весны. Десять лет назад 16 марта прошел референдум, на котором большинство населения высказались за воссоединение полуострова с Россией, а уже 18 марта был подписан договор о вхождении полуострова в состав России.
Владимир Путин по результатам обработки 100% протоколов побеждает на президентских выборах в Крыму с 93,60% голосов избирателей при явке 89,76%.
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"За последние три дня крымчане провели чем не референдум с точки зрения подтверждения того, что выбор в 2014 году был сделан абсолютно правильный. Результат говорит сам за себя. Никакие западные политики и санкции крымчан не заставят думать по-другому", - сказал Аксенов в рамках круглого стола, приуроченного ко Дню воссоединения Крыма с Россией.
По его словам, возвращение в состав России в 2014 году было абсолютно правильным, единственно возможным и произошло благодаря решению президента России Владимира Путина и всей страны.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".