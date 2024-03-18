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Путин лидирует в Адыгее с 89,3 процента голосов

Путин лидирует в Адыгее с 89,3 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024

Путин лидирует в Адыгее с 89,3 процента голосов

Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Адыгее с 89,30% голосов после обработки 58,96% протоколов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T01:00

2024-03-18T01:00

2024-03-18T01:00

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Адыгее с 89,30% голосов после обработки 58,96% протоколов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ. Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает в Адыгее 89,30% голосов, Николай Харитонов – 3,72%, Владислав Даванков – 2,72%, Леонид Слуцкий – 2,65%. Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

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2024

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политика, россия, владимир путин