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Путин лидирует в Адыгее с 89,3 процента голосов
Путин лидирует в Адыгее с 89,3 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024
Путин лидирует в Адыгее с 89,3 процента голосов
Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Адыгее с 89,30% голосов после обработки 58,96% протоколов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T01:00
2024-03-18T01:00
2024-03-18T01:00
выборы президента россии — 2024
политика
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Адыгее с 89,30% голосов после обработки 58,96% протоколов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ. Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает в Адыгее 89,30% голосов, Николай Харитонов – 3,72%, Владислав Даванков – 2,72%, Леонид Слуцкий – 2,65%. Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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политика, россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин
Путин лидирует в Адыгее с 89,3 процента голосов
Путин лидирует на выборах в Адыгее с 89,3% после обработки 58,96% протоколов
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Адыгее с 89,30% голосов после обработки 58,96% протоколов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ.
Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает в Адыгее 89,30% голосов, Николай Харитонов – 3,72%, Владислав Даванков – 2,72%, Леонид Слуцкий – 2,65%.
Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.