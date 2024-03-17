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Зюганов проголосовал на выборах президента России

Зюганов проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024

Зюганов проголосовал на выборах президента России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов проголосовал на выборах президента РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T14:33

2024-03-17T14:33

2024-03-17T15:12

выборы президента россии — 2024

политика

россия

геннадий зюганов

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов проголосовал на выборах президента РФ, передает корреспондент РИА Новости.Зюганов проголосовал на избирательном участке № 143, который открылся в школе № 1574 по адресу 2-я Тверская-Ямская улица."На мой взгляд, эти выборы имеют историческое значение... патриотическая консолидация - вопрос нашего выживания", - сказал он журналистам.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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политика, россия, геннадий зюганов