Рейтинг@Mail.ru
Змею, обнаруженную в московской квартире, передали специалистам - РИА Новости, 17.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:59 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/zmeya-1933755186.html
Змею, обнаруженную в московской квартире, передали специалистам
Змею, обнаруженную в московской квартире, передали специалистам - РИА Новости, 17.03.2024
Змею, обнаруженную в московской квартире, передали специалистам
Змею, которую обнаружили в квартире на северо-востоке Москвы, передали специалистам, она в хорошем состоянии, сообщили РИА Новости в отделе сохранения... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T17:59
2024-03-17T17:59
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933754209_0:250:959:789_1920x0_80_0_0_ea9da82a6ce55b3c2613241fda65aa2e.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Змею, которую обнаружили в квартире на северо-востоке Москвы, передали специалистам, она в хорошем состоянии, сообщили РИА Новости в отделе сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы. Ранее в Telegram-канале "Осторожно, Москва" сообщали, что жители многоэтажки в проезде Шокальского обнаружили у себя в спальне змею. Они вызвали спасателей, те поймали рептилию и поместили в контейнер. "Да, забрали к нам, со змеей всё хорошо. Это маисовый полоз", - уточнили в отделе сохранения биоразнообразия. В ведомстве добавили, что змея, скорее всего, убежала от нерадивых владельцев. На связь с отделом хозяева рептилии пока не выходили.
https://ria.ru/20240221/anakonda-1928631753.html
https://ria.ru/20231018/zmeyu-1903665227.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933754209_0:45:959:764_1920x0_80_0_0_6d1035724eeedd9debc8c59aa51231fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва
Москва
Змею, обнаруженную в московской квартире, передали специалистам

Обнаруженного в московской квартире маисового полоза передали специалистам

© Фото : Департамент ГОЧСиПБ/ВКонтактеЗмея, обнаруженная в квартире жилого дома и переданная в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
Змея, обнаруженная в квартире жилого дома и переданная в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Фото : Департамент ГОЧСиПБ/ВКонтакте
Змея, обнаруженная в квартире жилого дома и переданная в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Змею, которую обнаружили в квартире на северо-востоке Москвы, передали специалистам, она в хорошем состоянии, сообщили РИА Новости в отделе сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.
Ранее в Telegram-канале "Осторожно, Москва" сообщали, что жители многоэтажки в проезде Шокальского обнаружили у себя в спальне змею. Они вызвали спасателей, те поймали рептилию и поместили в контейнер.
Ранее не известный вид зеленой анаконды - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Ученые сделали шокирующее открытие о загадочных змеях-гигантах
21 февраля, 07:17
«
"Да, забрали к нам, со змеей всё хорошо. Это маисовый полоз", - уточнили в отделе сохранения биоразнообразия.
В ведомстве добавили, что змея, скорее всего, убежала от нерадивых владельцев. На связь с отделом хозяева рептилии пока не выходили.
Экзотическая змея, найденная москвичкой. Центр реабилитации диких животных - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Жительница Москвы во время уборки нашла дома змею
18 октября 2023, 17:37
 
Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала