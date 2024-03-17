https://ria.ru/20240317/zmeya-1933755186.html
Змею, обнаруженную в московской квартире, передали специалистам
Змею, обнаруженную в московской квартире, передали специалистам - РИА Новости, 17.03.2024
Змею, обнаруженную в московской квартире, передали специалистам
Змею, которую обнаружили в квартире на северо-востоке Москвы, передали специалистам, она в хорошем состоянии, сообщили РИА Новости в отделе сохранения... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T17:59
2024-03-17T17:59
2024-03-17T17:59
москва
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Змею, которую обнаружили в квартире на северо-востоке Москвы, передали специалистам, она в хорошем состоянии, сообщили РИА Новости в отделе сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы. Ранее в Telegram-канале "Осторожно, Москва" сообщали, что жители многоэтажки в проезде Шокальского обнаружили у себя в спальне змею. Они вызвали спасателей, те поймали рептилию и поместили в контейнер. "Да, забрали к нам, со змеей всё хорошо. Это маисовый полоз", - уточнили в отделе сохранения биоразнообразия. В ведомстве добавили, что змея, скорее всего, убежала от нерадивых владельцев. На связь с отделом хозяева рептилии пока не выходили.
https://ria.ru/20240221/anakonda-1928631753.html
https://ria.ru/20231018/zmeyu-1903665227.html
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москва
Змею, обнаруженную в московской квартире, передали специалистам
Обнаруженного в московской квартире маисового полоза передали специалистам
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Змею, которую обнаружили в квартире на северо-востоке Москвы, передали специалистам, она в хорошем состоянии, сообщили РИА Новости в отделе сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.
Ранее в Telegram-канале "Осторожно, Москва" сообщали, что жители многоэтажки в проезде Шокальского обнаружили у себя в спальне змею. Они вызвали спасателей, те поймали рептилию и поместили в контейнер.
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«
"Да, забрали к нам, со змеей всё хорошо. Это маисовый полоз", - уточнили в отделе сохранения биоразнообразия.
В ведомстве добавили, что змея, скорее всего, убежала от нерадивых владельцев. На связь с отделом хозяева рептилии пока не выходили.
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