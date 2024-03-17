https://ria.ru/20240317/zheneva-1933838478.html

В выборах президента России в Женеве приняли участие 1690 человек

В выборах президента России в Женеве приняли участие 1690 человек - РИА Новости, 17.03.2024

В выборах президента России в Женеве приняли участие 1690 человек

В выборах президента России в Женеве приняли участие 1690 человек, сообщило постпредство в своём Telegram-канале. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T23:41

2024-03-17T23:41

2024-03-17T23:41

выборы президента россии — 2024

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ЖЕНЕВА, 17 мар - РИА Новости. В выборах президента России в Женеве приняли участие 1690 человек, сообщило постпредство в своём Telegram-канале. "На часах 20:00 (22.00 мск), а это значит, что голосование на участке 8335 при постпредстве России в Женеве официально завершилось. Итоговые цифры – 1690 человек проголосовали непосредственно на участке, ещё пять человек – вне помещения для голосования", - сказано в публикации. В постпредстве также выразили благодарность каждому участнику, который проявил "сознательность и гражданскую ответственность".

https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html

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