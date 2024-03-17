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В выборах президента России в Женеве приняли участие 1690 человек - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
23:41 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/zheneva-1933838478.html
В выборах президента России в Женеве приняли участие 1690 человек
В выборах президента России в Женеве приняли участие 1690 человек - РИА Новости, 17.03.2024
В выборах президента России в Женеве приняли участие 1690 человек
В выборах президента России в Женеве приняли участие 1690 человек, сообщило постпредство в своём Telegram-канале. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T23:41
2024-03-17T23:41
выборы президента россии — 2024
в мире
россия
женева (город)
политика
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ЖЕНЕВА, 17 мар - РИА Новости. В выборах президента России в Женеве приняли участие 1690 человек, сообщило постпредство в своём Telegram-канале. "На часах 20:00 (22.00 мск), а это значит, что голосование на участке 8335 при постпредстве России в Женеве официально завершилось. Итоговые цифры – 1690 человек проголосовали непосредственно на участке, ещё пять человек – вне помещения для голосования", - сказано в публикации. В постпредстве также выразили благодарность каждому участнику, который проявил "сознательность и гражданскую ответственность".
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в мире, россия, женева (город), политика
Выборы президента России — 2024, В мире, Россия, Женева (город), Политика
В выборах президента России в Женеве приняли участие 1690 человек

Постпредство России: в Женеве выборах президента РФ приняли участие 1690 человек

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЧлены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЖЕНЕВА, 17 мар - РИА Новости. В выборах президента России в Женеве приняли участие 1690 человек, сообщило постпредство в своём Telegram-канале.
"На часах 20:00 (22.00 мск), а это значит, что голосование на участке 8335 при постпредстве России в Женеве официально завершилось. Итоговые цифры – 1690 человек проголосовали непосредственно на участке, ещё пять человек – вне помещения для голосования", - сказано в публикации.
В постпредстве также выразили благодарность каждому участнику, который проявил "сознательность и гражданскую ответственность".
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