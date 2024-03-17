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Захарова ответила на критику МИД Германии выборов президента России - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
22:08 17.03.2024 (обновлено: 22:16 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/zakharova-1933813738.html
Захарова ответила на критику МИД Германии выборов президента России
Захарова ответила на критику МИД Германии выборов президента России - РИА Новости, 17.03.2024
Захарова ответила на критику МИД Германии выборов президента России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя критику МИД ФРГ в отношении голосования на выборах президента России, заявила, что вся Россия... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:08
2024-03-17T22:16
выборы президента россии — 2024
германия
россия
в мире
нато
мария захарова
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя критику МИД ФРГ в отношении голосования на выборах президента России, заявила, что вся Россия объединилась и дала отпор.МИД ФРГ ранее заявило, что "выборы в России "не свободны и не справедливы"."Единственное, с чем в комментарии МИД Германии я могу согласиться, так это с тем, что в итогах голосования россиян нет ничего удивительного. Вот это точно. Особенно после того, как НАТО по нескольку раз на дню облаивает нашу страну, угрожает ей, разжигает костры конфликтов по периметру наших границ и в мире в целом, собирает деньги и оружие для нанесения России "стратегического поражения", - написала Захарова в своем Telegram-канале."Ничего удивительного в том, что вся страна объединилась и дала отпор!", - подчеркнула она, обратив внимание на то, что внешнеполитическое ведомство ФРГ "работает строго по методичке".
https://ria.ru/20240317/vybory-1933815059.html
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германия, россия, в мире, нато, мария захарова
Выборы президента России — 2024, Германия, Россия, В мире, НАТО, Мария Захарова
Захарова ответила на критику МИД Германии выборов президента России

Захарова: ничего удивительного, что вся страна объединилась и дала отпор

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя критику МИД ФРГ в отношении голосования на выборах президента России, заявила, что вся Россия объединилась и дала отпор.
МИД ФРГ ранее заявило, что "выборы в России "не свободны и не справедливы".
«
"Единственное, с чем в комментарии МИД Германии я могу согласиться, так это с тем, что в итогах голосования россиян нет ничего удивительного. Вот это точно. Особенно после того, как НАТО по нескольку раз на дню облаивает нашу страну, угрожает ей, разжигает костры конфликтов по периметру наших границ и в мире в целом, собирает деньги и оружие для нанесения России "стратегического поражения", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
«
"Ничего удивительного в том, что вся страна объединилась и дала отпор!", - подчеркнула она, обратив внимание на то, что внешнеполитическое ведомство ФРГ "работает строго по методичке".
Члены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Наблюдатели не нашли серьезных нарушений, влияющих на выборы президента
Вчера, 22:11
 
Выборы президента России — 2024ГерманияРоссияВ миреНАТОМария Захарова
 
 
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