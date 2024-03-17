https://ria.ru/20240317/zakharova-1933813738.html
Захарова ответила на критику МИД Германии выборов президента России
Захарова ответила на критику МИД Германии выборов президента России - РИА Новости, 17.03.2024
Захарова ответила на критику МИД Германии выборов президента России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя критику МИД ФРГ в отношении голосования на выборах президента России, заявила, что вся Россия... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:08
2024-03-17T22:08
2024-03-17T22:16
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя критику МИД ФРГ в отношении голосования на выборах президента России, заявила, что вся Россия объединилась и дала отпор.МИД ФРГ ранее заявило, что "выборы в России "не свободны и не справедливы"."Единственное, с чем в комментарии МИД Германии я могу согласиться, так это с тем, что в итогах голосования россиян нет ничего удивительного. Вот это точно. Особенно после того, как НАТО по нескольку раз на дню облаивает нашу страну, угрожает ей, разжигает костры конфликтов по периметру наших границ и в мире в целом, собирает деньги и оружие для нанесения России "стратегического поражения", - написала Захарова в своем Telegram-канале."Ничего удивительного в том, что вся страна объединилась и дала отпор!", - подчеркнула она, обратив внимание на то, что внешнеполитическое ведомство ФРГ "работает строго по методичке".
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германия, россия, в мире, нато, мария захарова
Выборы президента России — 2024, Германия, Россия, В мире, НАТО, Мария Захарова
Захарова ответила на критику МИД Германии выборов президента России
Захарова: ничего удивительного, что вся страна объединилась и дала отпор