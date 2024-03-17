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Южная Осетия обсуждает с Россией референдум о вхождении в ее состав
Южная Осетия обсуждает с Россией референдум о вхождении в ее состав - РИА Новости, 17.03.2024
Южная Осетия обсуждает с Россией референдум о вхождении в ее состав
Вопрос о возможном вхождении Южной Осетии в состав России обсуждается в тесной координации с Москвой, заявил РИА Новости председатель парламента республики Алан РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T05:31
2024-03-17T05:31
2024-03-17T11:15
южная осетия
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Вопрос о возможном вхождении Южной Осетии в состав России обсуждается в тесной координации с Москвой, заявил РИА Новости председатель парламента республики Алан Алборов."Все эти вопросы мы обсуждаем в тесной координации с Российской Федерацией с учетом наших двусторонних отношений и договоров", — сказал он.Так политик ответил на вопрос о возможности провести референдум по этой теме.Как отметил Алборов, Москва и Цхинвал проводят скоординированную внешнюю политику."Когда мы совместно с Россией придем к этой мысли (о присоединении. — Прим. ред.), мы это сделаем", — заключил он.В 2023 году президент Южной Осетии Алан Гаглоев в послании к народу и парламенту выразил надежду на скорое вхождение республики в состав России. При этом в мае 2022-го представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о референдуме в стране, заявил, что Москва не планирует предпринимать каких-либо шагов по присоединению республики.Позже директор 4-го департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар отметил в беседе с РИА Новости, что если Южная Осетия направит конкретные предложения, их рассмотрят.
https://ria.ru/20240203/gruziya-1925168793.html
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южная осетия, россия, алан гаглоев, дмитрий песков
Южная Осетия, Россия, Алан Гаглоев, Дмитрий Песков
Южная Осетия обсуждает с Россией референдум о вхождении в ее состав
Алборов: Южная Осетия обсуждает с Россией референдум о вхождении в ее состав
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Вопрос о возможном вхождении Южной Осетии в состав России обсуждается в тесной координации с Москвой, заявил РИА Новости председатель парламента республики Алан Алборов.
«
"Все эти вопросы мы обсуждаем в тесной координации с Российской Федерацией с учетом наших двусторонних отношений и договоров", — сказал он.
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Так политик ответил на вопрос о возможности провести референдум по этой теме.
Как отметил Алборов, Москва и Цхинвал проводят скоординированную внешнюю политику.
«
"Когда мы совместно с Россией придем к этой мысли (о присоединении. — Прим. ред.), мы это сделаем", — заключил он.
В 2023 году президент Южной Осетии Алан Гаглоев
в послании к народу и парламенту выразил надежду на скорое вхождение республики в состав России. При этом в мае 2022-го представитель Кремля Дмитрий Песков
, говоря о референдуме в стране, заявил, что Москва не планирует предпринимать каких-либо шагов по присоединению республики.
Позже директор 4-го департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар отметил в беседе с РИА Новости, что если Южная Осетия направит конкретные предложения, их рассмотрят.
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