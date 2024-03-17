https://ria.ru/20240317/yemen-1933588614.html
Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов йеменского Адена
Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов йеменского Адена - РИА Новости, 17.03.2024
Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов йеменского Адена
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах сообщило, что получило информацию о нападении на судно в 85... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T04:36
2024-03-17T04:36
2024-03-17T05:48
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах сообщило, что получило информацию о нападении на судно в 85 морских милях (157,4 километра) к востоку от йеменского порта Адена."UKMTO получило сообщение об инциденте в 85 морских милях к востоку от Адена, Йемен. Власти ведут расследование", — говорится в сообщении, опубликованном управлением в соцсети X. Инцидент классифицируется как нападение. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решил приостановить перевозки через Красное море.Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240312/korabl-1932405875.html
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красное море, йемен, аден, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене, в мире
Красное море, Йемен, Аден, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене, В мире
Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов йеменского Адена
UKMTO: судно у берегов йеменского Адена подверглось нападению