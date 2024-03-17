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Явка на выборах президента России в Пермском крае составила 79 процентов

Явка на выборах президента России в Пермском крае составила 79 процентов - РИА Новости, 17.03.2024

Явка на выборах президента России в Пермском крае составила 79 процентов

Предварительный показатель явки на выборах президента РФ в Пермском крае составил 79%, сообщил председатель краевого избиркома Игорь Вагин. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T23:35

2024-03-17T23:35

2024-03-17T23:35

выборы президента россии — 2024

политика

пермский край

россия

пермь

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ПЕРМЬ, 17 мар - РИА Новости. Предварительный показатель явки на выборах президента РФ в Пермском крае составил 79%, сообщил председатель краевого избиркома Игорь Вагин. "Процесс идет. Сейчас 60% бюллетеней подсчитано, 79% явка, это рекорд с 1991 года", - рассказал Вагин. Он отметил, что жалоб не было вообще, лишь появлялись фейки. "Первая компания, когда в избирательные комиссии не поступило ни одной жалобы. Две поступило, но они не подтвердились. Очень чисто выборы прошли, если бы не инцидент в самом конце голосования (женщина подожгла петарду в здании, где находились избирательные участки), то можно было бы еще сказать, что и безопасно. Ситуаций, как в других регионах, у нас не было, хотя попытки были", - добавил он. Процедуру проведения выборов в 2024 году в Пермском крае сейчас обсуждают эксперты в Центре общественного наблюдения за голосованием в пермском молодёжном центре "Кристалл" (бывший кинотеатр). Трансляция мероприятия осуществляется на странице региональных властей в соцсети "Вконтакте". Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. В Пермском крае насчитывается 1 971 044 избирателя (770 175 человек - в Перми). Для них работали 1748 постоянных и 38 временных избирательных участков, на всех находились наблюдатели и велось видеонаблюдение. Явка на выборах президента в 2018 году, когда голосование длилось один день, составила 66,5%.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, пермский край, россия, пермь