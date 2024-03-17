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Явка в Нью-Йорке серьезно превышает показатели прошлых выборов
Явка в Нью-Йорке серьезно превышает показатели прошлых выборов - РИА Новости, 17.03.2024
Явка в Нью-Йорке серьезно превышает показатели прошлых выборов
По предварительным оценкам, явка на избирательном участке в Нью-Йорке "серьезно превышает" показатели прошлых выборов, сообщили РИА Новости в участковой... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T23:12
2024-03-17T23:12
2024-03-17T23:12
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НЬЮ-ЙОРК, 17 мар - РИА Новости. По предварительным оценкам, явка на избирательном участке в Нью-Йорке "серьезно превышает" показатели прошлых выборов, сообщили РИА Новости в участковой избирательной комиссии. "По предварительным оценкам, явка серьезно превышает показатели прошлых выборов", - отметили там. По данным на 14.00 (21.00 мск) было выдано 607 бюллетеней. Очередь на голосование растянулась на весь квартал вокруг здания генконсульства.
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Выборы президента России — 2024, В мире, Нью-Йорк (город), Россия, США
Явка в Нью-Йорке серьезно превышает показатели прошлых выборов
Явка в Нью-Йорке серьезно превысила показатели прошлых выборов
НЬЮ-ЙОРК, 17 мар - РИА Новости. По предварительным оценкам, явка на избирательном участке в Нью-Йорке "серьезно превышает" показатели прошлых выборов, сообщили РИА Новости в участковой избирательной комиссии.
"По предварительным оценкам, явка серьезно превышает показатели прошлых выборов", - отметили там.
По данным на 14.00 (21.00 мск) было выдано 607 бюллетеней.
Очередь на голосование растянулась на весь квартал вокруг здания генконсульства.
Путин лидирует на выборах президента в КЧР по данным 40,48 процента голосов