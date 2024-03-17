https://ria.ru/20240317/yavka-1933831062.html

Явка в Нью-Йорке серьезно превышает показатели прошлых выборов

Явка в Нью-Йорке серьезно превышает показатели прошлых выборов - РИА Новости, 17.03.2024

Явка в Нью-Йорке серьезно превышает показатели прошлых выборов

По предварительным оценкам, явка на избирательном участке в Нью-Йорке "серьезно превышает" показатели прошлых выборов, сообщили РИА Новости в участковой... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T23:12

2024-03-17T23:12

2024-03-17T23:12

выборы президента россии — 2024

в мире

нью-йорк (город)

россия

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850551556_0:207:3076:1937_1920x0_80_0_0_f61e614919fc6ee655f9a6405f6d9113.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 17 мар - РИА Новости. По предварительным оценкам, явка на избирательном участке в Нью-Йорке "серьезно превышает" показатели прошлых выборов, сообщили РИА Новости в участковой избирательной комиссии. "По предварительным оценкам, явка серьезно превышает показатели прошлых выборов", - отметили там. По данным на 14.00 (21.00 мск) было выдано 607 бюллетеней. Очередь на голосование растянулась на весь квартал вокруг здания генконсульства.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933830888.html

нью-йорк (город)

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нью-йорк (город), россия, сша