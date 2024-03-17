https://ria.ru/20240317/yavka-1933802219.html

В МИД Белоруссии оценили, как проходят выборы в России

В МИД Белоруссии оценили, как проходят выборы в России - РИА Новости, 17.03.2024

В МИД Белоруссии оценили, как проходят выборы в России

МИД Белоруссии заявил, что президентские выборы в России прошли в соответствии с ее законодательством, призвал все страны уважать суверенную волю российского... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T21:39

2024-03-17T21:39

2024-03-17T21:45

политика

белоруссия

россия

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МИНСК, 17 мар – РИА Новости. МИД Белоруссии заявил, что президентские выборы в России прошли в соответствии с ее законодательством, призвал все страны уважать суверенную волю российского народа."Призываем все независимые государства уважать суверенную волю российского народа", - говорится в заявлении министерства иностранных дел Белоруссии в связи с выборами в Российской Федерации, опубликованном на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.Там подчеркивается, что "состоявшиеся в России президентские выборы были проведены в полном соответствии с национальным законодательством, прошли на конкурентной основе и при обеспечении свободного волеизъявления граждан"."Спокойный ход избирательного процесса свидетельствует о сплоченности российского народа перед лицом беспрецедентных вызовов и широкой поддержке обществом курса, проводимого руководством страны. Высокий уровень явки избирателей во всех регионах России стал четким и адекватным ответом граждан на сильнейшее внешнее давление, попытки недоброжелателей сорвать выборы, посеять в обществе страх и недоверие к власти", - говорится в заявлении.Подчеркивается, что за ходом голосования внимательно следили многочисленные международные наблюдатели, в том числе из Белоруссии, которые не зафиксировали каких-либо фактов, способных поставить под сомнение легитимность выборов президента Российской Федерации. Представители наблюдательных миссий особо подчеркивали открытость, прозрачность и четкую организацию избирательного процесса, отмечается в заявлении.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933802711.html

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белоруссия

россия

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Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, белоруссия, россия