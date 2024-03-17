https://ria.ru/20240317/yavka-1933802219.html
В МИД Белоруссии оценили, как проходят выборы в России
В МИД Белоруссии оценили, как проходят выборы в России - РИА Новости, 17.03.2024
В МИД Белоруссии оценили, как проходят выборы в России
МИД Белоруссии заявил, что президентские выборы в России прошли в соответствии с ее законодательством, призвал все страны уважать суверенную волю российского... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:39
2024-03-17T21:39
2024-03-17T21:45
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МИНСК, 17 мар – РИА Новости. МИД Белоруссии заявил, что президентские выборы в России прошли в соответствии с ее законодательством, призвал все страны уважать суверенную волю российского народа."Призываем все независимые государства уважать суверенную волю российского народа", - говорится в заявлении министерства иностранных дел Белоруссии в связи с выборами в Российской Федерации, опубликованном на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.Там подчеркивается, что "состоявшиеся в России президентские выборы были проведены в полном соответствии с национальным законодательством, прошли на конкурентной основе и при обеспечении свободного волеизъявления граждан"."Спокойный ход избирательного процесса свидетельствует о сплоченности российского народа перед лицом беспрецедентных вызовов и широкой поддержке обществом курса, проводимого руководством страны. Высокий уровень явки избирателей во всех регионах России стал четким и адекватным ответом граждан на сильнейшее внешнее давление, попытки недоброжелателей сорвать выборы, посеять в обществе страх и недоверие к власти", - говорится в заявлении.Подчеркивается, что за ходом голосования внимательно следили многочисленные международные наблюдатели, в том числе из Белоруссии, которые не зафиксировали каких-либо фактов, способных поставить под сомнение легитимность выборов президента Российской Федерации. Представители наблюдательных миссий особо подчеркивали открытость, прозрачность и четкую организацию избирательного процесса, отмечается в заявлении.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933802711.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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политика, белоруссия, россия
Политика, Белоруссия, Россия
В МИД Белоруссии оценили, как проходят выборы в России
МИД Белоруссии: высокая явка на выборах в РФ стала ответом на внешнее давление
МИНСК, 17 мар – РИА Новости. МИД Белоруссии заявил, что президентские выборы в России прошли в соответствии с ее законодательством, призвал все страны уважать суверенную волю российского народа.
"Призываем все независимые государства уважать суверенную волю российского народа", - говорится в заявлении министерства иностранных дел Белоруссии в связи с выборами в Российской Федерации, опубликованном на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.
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Там подчеркивается, что "состоявшиеся в России президентские выборы были проведены в полном соответствии с национальным законодательством, прошли на конкурентной основе и при обеспечении свободного волеизъявления граждан".
"Спокойный ход избирательного процесса свидетельствует о сплоченности российского народа перед лицом беспрецедентных вызовов и широкой поддержке обществом курса, проводимого руководством страны. Высокий уровень явки избирателей во всех регионах России стал четким и адекватным ответом граждан на сильнейшее внешнее давление, попытки недоброжелателей сорвать выборы, посеять в обществе страх и недоверие к власти", - говорится в заявлении.
Подчеркивается, что за ходом голосования внимательно следили многочисленные международные наблюдатели, в том числе из Белоруссии, которые не зафиксировали каких-либо фактов, способных поставить под сомнение легитимность выборов президента Российской Федерации. Представители наблюдательных миссий особо подчеркивали открытость, прозрачность и четкую организацию избирательного процесса, отмечается в заявлении.
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