https://ria.ru/20240317/yavka-1933768340.html

Общая явка в Тульской области превысила 74 процента

Общая явка в Тульской области превысила 74 процента - РИА Новости, 17.03.2024

Общая явка в Тульской области превысила 74 процента

Общая явка на выборах президента в Тульской области на 18.00 мск составила 74,47%, сообщает облизбирком. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T19:00

2024-03-17T19:00

2024-03-17T19:00

выборы президента россии — 2024

политика

тульская область

россия

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Общая явка на выборах президента в Тульской области на 18.00 мск составила 74,47%, сообщает облизбирком. "В Тульской области явка избирателей на выборах президента России по состоянию на 18.00 17 марта составила 74,47%", - говорится в сообщении. На прошлых президентских выборах в 2018 году общая явка в Тульской области составила 68,66%. Тогда голосование проходило один день. Выборы президента России впервые проходят в течение трех дней - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

тульская область

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, тульская область, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков