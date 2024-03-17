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Общая явка в Тульской области превысила 74 процента
Общая явка в Тульской области превысила 74 процента - РИА Новости, 17.03.2024
Общая явка в Тульской области превысила 74 процента
Общая явка на выборах президента в Тульской области на 18.00 мск составила 74,47%, сообщает облизбирком. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T19:00
2024-03-17T19:00
2024-03-17T19:00
выборы президента россии — 2024
политика
тульская область
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леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Общая явка на выборах президента в Тульской области на 18.00 мск составила 74,47%, сообщает облизбирком. "В Тульской области явка избирателей на выборах президента России по состоянию на 18.00 17 марта составила 74,47%", - говорится в сообщении. На прошлых президентских выборах в 2018 году общая явка в Тульской области составила 68,66%. Тогда голосование проходило один день. Выборы президента России впервые проходят в течение трех дней - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, тульская область, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Политика, Тульская область, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков
Общая явка в Тульской области превысила 74 процента
Общая явка на выборах президента в Тульской области на 18:00 составила 74,47%