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Явка на выборах президента достигла исторического максимума, заявил эксперт

Явка на выборах президента достигла исторического максимума, заявил эксперт - РИА Новости, 17.03.2024

Явка на выборах президента достигла исторического максимума, заявил эксперт

Явка избирателей на выборы президента РФ уже достигла исторического максимума, сообщил вице-президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК)... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T17:37

2024-03-17T17:37

2024-03-17T18:20

выборы президента россии — 2024

политика

россия

элла памфилова

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Явка избирателей на выборы президента РФ уже достигла исторического максимума, сообщил вице-президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Фирдус Алиев, высказав мнение, что явка будет еще выше к моменту завершения голосования.Как сообщила ранее председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, общая явка на выборах президента РФ с учетом дистанционного электронного голосования составила 70,81% на 15.45 мск. Предыдущий раз самая высокая явка была зафиксирована в 1996 году, тогда она составила 69,81%."Сегодня можно говорить о том, что явка достигла своих исторических максимумов, очевидно, финальные результаты будут ещё выше. Несколькими мотивами избиратели руководствовались. Первый - это высочайшая консолидация вокруг будущего России. Вокруг того, как Россия наша должна строиться, на основании каких форматов. Ну и очень важный был мотив возобновления традиции совместного семейного голосования", - сказал Алиев журналистам во время Всероссийского онлайн-марафона "Ночь выборов - 2024. У России нет границ".Он отметил, что выборы - это ответ на запрос, который граждане России предъявляли к власти, и теперь могут выразить в реализации своего избирательного права.Во время предыдущих выборов президента РФ в 2018 году явка избирателей составила 67,54%, а в голосовании 2012 года поучаствовали 65,34% избирателей. Явка на выборах 2008 года составила 69,61%, В 2004 году этот показатель составил 64,38%, а в 2000 году 68,7%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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политика, россия, элла памфилова