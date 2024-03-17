Явка на выборах президента достигла исторического максимума, заявил эксперт

Эксперт Алиев: явка на выборах президента уже достигла исторического максимума
Раньше всего избирательные участки открылись на Дальнем Востоке.
Раньше всего избирательные участки открылись на Дальнем Востоке.
В Татарстане явка по итогам второго дня выборов составила 63,3 процента. На избирательный участок в поселке Отары пришла многодетная семья Мурсаловых.
В Татарстане явка по итогам второго дня выборов составила 63,3 процента. На избирательный участок в поселке Отары пришла многодетная семья Мурсаловых.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил высокий уровень явки жителей региона и поблагодарил всех пришедших на выборы.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил высокий уровень явки жителей региона и поблагодарил всех пришедших на выборы.
В Новосибирской области для голосования работают 1804 постоянных избирательных участка. Также жители региона могут проголосовать дистанционно.
В Новосибирской области для голосования работают 1804 постоянных избирательных участка. Также жители региона могут проголосовать дистанционно.
В Приморском крае избирательные участки уже закрылись. Явка уже превысила значение на предыдущих президентских выборах 2018 года.
В Приморском крае избирательные участки уже закрылись. Явка уже превысила значение на предыдущих президентских выборах 2018 года.
Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей республики прийти на выборы, проявив гражданскую позицию и сделав ответственный выбор.
Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей республики прийти на выборы, проявив гражданскую позицию и сделав ответственный выбор.
Иностранные наблюдатели отметили высокий уровень организации выборов. Всего в России работают более тысячи наблюдателей и экспертов из 129 стран мира.
Иностранные наблюдатели отметили высокий уровень организации выборов. Всего в России работают более тысячи наблюдателей и экспертов из 129 стран мира.
Кандидат в президенты Владислав Даванков проголосовал на избирательном участке в Смоленске в здании лицея, в котором он учился.
Кандидат в президенты Владислав Даванков проголосовал на избирательном участке в Смоленске в здании лицея, в котором он учился.
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что выборы должны пройти максимально чисто и корректно.
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что выборы должны пройти максимально чисто и корректно.
Памфилова также сообщила о массовых кибератаках на сайт ЦИК и ресурсы ДЭГ.
Памфилова также сообщила о массовых кибератаках на сайт ЦИК и ресурсы ДЭГ.
Раньше всего избирательные участки открылись на Дальнем Востоке.
В Татарстане явка по итогам второго дня выборов составила 63,3 процента. На избирательный участок в поселке Отары пришла многодетная семья Мурсаловых.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил высокий уровень явки жителей региона и поблагодарил всех пришедших на выборы.
В Новосибирской области для голосования работают 1804 постоянных избирательных участка. Также жители региона могут проголосовать дистанционно.
В Приморском крае избирательные участки уже закрылись. Явка уже превысила значение на предыдущих президентских выборах 2018 года.
Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей республики прийти на выборы, проявив гражданскую позицию и сделав ответственный выбор.
Иностранные наблюдатели отметили высокий уровень организации выборов. Всего в России работают более тысячи наблюдателей и экспертов из 129 стран мира.
Кандидат в президенты Владислав Даванков проголосовал на избирательном участке в Смоленске в здании лицея, в котором он учился.
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что выборы должны пройти максимально чисто и корректно.
Памфилова также сообщила о массовых кибератаках на сайт ЦИК и ресурсы ДЭГ.
В новых российских регионах с 25 февраля проходило досрочное голосование, а 15, 16 и 17 марта ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области выбирали президента вместе со всей страной.
В новых российских регионах с 25 февраля проходило досрочное голосование, а 15, 16 и 17 марта ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области выбирали президента вместе со всей страной.
Явка избирателей в ДНР на 12:00 мск третьего дня голосования составила 88,17%.
Явка избирателей в ДНР на 12:00 мск третьего дня голосования составила 88,17%.
Высокая явка объясняется тем, что люди ждали этих выборов и мечтали проголосовать, отметил председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий.
Высокая явка объясняется тем, что люди ждали этих выборов и мечтали проголосовать, отметил председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий.
Выборы проходят в атмосфере энтузиазма избирателей вопреки утверждениям западных СМИ о "принуждении к голосованию", заявил РИА Новости наблюдатель из Соединенных Штатов Патрик Хеннингсен.
Выборы проходят в атмосфере энтузиазма избирателей вопреки утверждениям западных СМИ о "принуждении к голосованию", заявил РИА Новости наблюдатель из Соединенных Штатов Патрик Хеннингсен.
Масштабный флешмоб в поддержку проходящих президентских выборов прошел на мемориальном комплексе "Саур-Могила". В нем приняла участие молодежь из Шахтерска, Тореза и Снежного.
Масштабный флешмоб в поддержку проходящих президентских выборов прошел на мемориальном комплексе "Саур-Могила". В нем приняла участие молодежь из Шахтерска, Тореза и Снежного.
Избиратели на участках в Мелитополе рассказали, что на выборы идут как на праздник. Многие заявили, что голосовали за будущее своих детей.
Избиратели на участках в Мелитополе рассказали, что на выборы идут как на праздник. Многие заявили, что голосовали за будущее своих детей.
Председатель правительства ЛНР Сергей Козлов высоко оценил меры безопасности, принятые на избирательных участках региона. Он назвал голосование знаковым событием.
Председатель правительства ЛНР Сергей Козлов высоко оценил меры безопасности, принятые на избирательных участках региона. Он назвал голосование знаковым событием.
Группа из десяти иностранных наблюдателей приехала на выборы в Херсонскую область из Алжира, Ботсваны, Германии, Замбии, Индонезии, Мексики, США, Франции и ЮАР. Они приступили к работе 15 марта.
Группа из десяти иностранных наблюдателей приехала на выборы в Херсонскую область из Алжира, Ботсваны, Германии, Замбии, Индонезии, Мексики, США, Франции и ЮАР. Они приступили к работе 15 марта.
В новых российских регионах с 25 февраля проходило досрочное голосование, а 15, 16 и 17 марта ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области выбирали президента вместе со всей страной.
Явка избирателей в ДНР на 12:00 мск третьего дня голосования составила 88,17%.
Высокая явка объясняется тем, что люди ждали этих выборов и мечтали проголосовать, отметил председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий.
Выборы проходят в атмосфере энтузиазма избирателей вопреки утверждениям западных СМИ о "принуждении к голосованию", заявил РИА Новости наблюдатель из Соединенных Штатов Патрик Хеннингсен.
Масштабный флешмоб в поддержку проходящих президентских выборов прошел на мемориальном комплексе "Саур-Могила". В нем приняла участие молодежь из Шахтерска, Тореза и Снежного.
Избиратели на участках в Мелитополе рассказали, что на выборы идут как на праздник. Многие заявили, что голосовали за будущее своих детей.
Председатель правительства ЛНР Сергей Козлов высоко оценил меры безопасности, принятые на избирательных участках региона. Он назвал голосование знаковым событием.
Группа из десяти иностранных наблюдателей приехала на выборы в Херсонскую область из Алжира, Ботсваны, Германии, Замбии, Индонезии, Мексики, США, Франции и ЮАР. Они приступили к работе 15 марта.