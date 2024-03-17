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Явка на выборах президента достигла исторического максимума, заявил эксперт - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
17:37 17.03.2024 (обновлено: 18:20 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/yavka-1933747939.html
Явка на выборах президента достигла исторического максимума, заявил эксперт
Явка на выборах президента достигла исторического максимума, заявил эксперт - РИА Новости, 17.03.2024
Явка на выборах президента достигла исторического максимума, заявил эксперт
Явка избирателей на выборы президента РФ уже достигла исторического максимума, сообщил вице-президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК)... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T17:37
2024-03-17T18:20
выборы президента россии — 2024
политика
россия
элла памфилова
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Явка избирателей на выборы президента РФ уже достигла исторического максимума, сообщил вице-президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Фирдус Алиев, высказав мнение, что явка будет еще выше к моменту завершения голосования.Как сообщила ранее председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, общая явка на выборах президента РФ с учетом дистанционного электронного голосования составила 70,81% на 15.45 мск. Предыдущий раз самая высокая явка была зафиксирована в 1996 году, тогда она составила 69,81%."Сегодня можно говорить о том, что явка достигла своих исторических максимумов, очевидно, финальные результаты будут ещё выше. Несколькими мотивами избиратели руководствовались. Первый - это высочайшая консолидация вокруг будущего России. Вокруг того, как Россия наша должна строиться, на основании каких форматов. Ну и очень важный был мотив возобновления традиции совместного семейного голосования", - сказал Алиев журналистам во время Всероссийского онлайн-марафона "Ночь выборов - 2024. У России нет границ".Он отметил, что выборы - это ответ на запрос, который граждане России предъявляли к власти, и теперь могут выразить в реализации своего избирательного права.Во время предыдущих выборов президента РФ в 2018 году явка избирателей составила 67,54%, а в голосовании 2012 года поучаствовали 65,34% избирателей. Явка на выборах 2008 года составила 69,61%, В 2004 году этот показатель составил 64,38%, а в 2000 году 68,7%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, элла памфилова
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова
Явка на выборах президента достигла исторического максимума, заявил эксперт

Эксперт Алиев: явка на выборах президента уже достигла исторического максимума

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРабота информационного центра ЦИК РФ
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Работа информационного центра ЦИК РФ
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Явка избирателей на выборы президента РФ уже достигла исторического максимума, сообщил вице-президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Фирдус Алиев, высказав мнение, что явка будет еще выше к моменту завершения голосования.
Как сообщила ранее председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, общая явка на выборах президента РФ с учетом дистанционного электронного голосования составила 70,81% на 15.45 мск. Предыдущий раз самая высокая явка была зафиксирована в 1996 году, тогда она составила 69,81%.
Голосование в регионах России
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Раньше всего избирательные участки открылись на Дальнем Востоке.

Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке во Владивостоке

Раньше всего избирательные участки открылись на Дальнем Востоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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1 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

В Татарстане явка по итогам второго дня выборов составила 63,3 процента. На избирательный участок в поселке Отары пришла многодетная семья Мурсаловых.

Многодетная семья Мурсаловых голосует на выборах президента России на избирательном участке в школе №100 в поселке Отары, Казань

В Татарстане явка по итогам второго дня выборов составила 63,3 процента. На избирательный участок в поселке Отары пришла многодетная семья Мурсаловых.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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2 из 10
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанк

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил высокий уровень явки жителей региона и поблагодарил всех пришедших на выборы.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на пути к избирательному участку No332 в Калининграде

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил высокий уровень явки жителей региона и поблагодарил всех пришедших на выборы.

© РИА Новости / Виталий Невар
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3 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В Новосибирской области для голосования работают 1804 постоянных избирательных участка. Также жители региона могут проголосовать дистанционно.

Выборы президента России

В Новосибирской области для голосования работают 1804 постоянных избирательных участка. Также жители региона могут проголосовать дистанционно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 10
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В Приморском крае избирательные участки уже закрылись. Явка уже превысила значение на предыдущих президентских выборах 2018 года.

Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке во Владивостоке

В Приморском крае избирательные участки уже закрылись. Явка уже превысила значение на предыдущих президентских выборах 2018 года.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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5 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей республики прийти на выборы, проявив гражданскую позицию и сделав ответственный выбор.

Выборы президента России

Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей республики прийти на выборы, проявив гражданскую позицию и сделав ответственный выбор.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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6 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Иностранные наблюдатели отметили высокий уровень организации выборов. Всего в России работают более тысячи наблюдателей и экспертов из 129 стран мира.

Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Новосибирске

Иностранные наблюдатели отметили высокий уровень организации выборов. Всего в России работают более тысячи наблюдателей и экспертов из 129 стран мира.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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7 из 10
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Кандидат в президенты Владислав Даванков проголосовал на избирательном участке в Смоленске в здании лицея, в котором он учился.

Кандидат в президенты РФ, заместитель председателя Государственной Думы РФ Владислав Даванков голосует на президентских выборах на избирательном участке в Смоленске

Кандидат в президенты Владислав Даванков проголосовал на избирательном участке в Смоленске в здании лицея, в котором он учился.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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8 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что выборы должны пройти максимально чисто и корректно.

Выборы президента России

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что выборы должны пройти максимально чисто и корректно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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9 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Памфилова также сообщила о массовых кибератаках на сайт ЦИК и ресурсы ДЭГ.

Выборы президента России

Памфилова также сообщила о массовых кибератаках на сайт ЦИК и ресурсы ДЭГ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 10

Раньше всего избирательные участки открылись на Дальнем Востоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
1 из 10

В Татарстане явка по итогам второго дня выборов составила 63,3 процента. На избирательный участок в поселке Отары пришла многодетная семья Мурсаловых.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
2 из 10

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил высокий уровень явки жителей региона и поблагодарил всех пришедших на выборы.

© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
3 из 10

В Новосибирской области для голосования работают 1804 постоянных избирательных участка. Также жители региона могут проголосовать дистанционно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 10

В Приморском крае избирательные участки уже закрылись. Явка уже превысила значение на предыдущих президентских выборах 2018 года.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
5 из 10

Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей республики прийти на выборы, проявив гражданскую позицию и сделав ответственный выбор.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
6 из 10

Иностранные наблюдатели отметили высокий уровень организации выборов. Всего в России работают более тысячи наблюдателей и экспертов из 129 стран мира.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 10

Кандидат в президенты Владислав Даванков проголосовал на избирательном участке в Смоленске в здании лицея, в котором он учился.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
8 из 10

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что выборы должны пройти максимально чисто и корректно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
9 из 10

Памфилова также сообщила о массовых кибератаках на сайт ЦИК и ресурсы ДЭГ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 10
"Сегодня можно говорить о том, что явка достигла своих исторических максимумов, очевидно, финальные результаты будут ещё выше. Несколькими мотивами избиратели руководствовались. Первый - это высочайшая консолидация вокруг будущего России. Вокруг того, как Россия наша должна строиться, на основании каких форматов. Ну и очень важный был мотив возобновления традиции совместного семейного голосования", - сказал Алиев журналистам во время Всероссийского онлайн-марафона "Ночь выборов - 2024. У России нет границ".
Он отметил, что выборы - это ответ на запрос, который граждане России предъявляли к власти, и теперь могут выразить в реализации своего избирательного права.
Во время предыдущих выборов президента РФ в 2018 году явка избирателей составила 67,54%, а в голосовании 2012 года поучаствовали 65,34% избирателей. Явка на выборах 2008 года составила 69,61%, В 2004 году этот показатель составил 64,38%, а в 2000 году 68,7%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Выборы президента России в новых регионах
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В новых российских регионах с 25 февраля проходило досрочное голосование, а 15, 16 и 17 марта ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области выбирали президента вместе со всей страной.

Сотрудник избирательного участка в Константиновке на выборах президента России

В новых российских регионах с 25 февраля проходило досрочное голосование, а 15, 16 и 17 марта ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области выбирали президента вместе со всей страной.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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1 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Явка избирателей в ДНР на 12:00 мск третьего дня голосования составила 88,17%.

Выборы президента РФ в новых регионах

Явка избирателей в ДНР на 12:00 мск третьего дня голосования составила 88,17%.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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2 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Высокая явка объясняется тем, что люди ждали этих выборов и мечтали проголосовать, отметил председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий.

Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Константиновке

Высокая явка объясняется тем, что люди ждали этих выборов и мечтали проголосовать, отметил председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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3 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Выборы проходят в атмосфере энтузиазма избирателей вопреки утверждениям западных СМИ о "принуждении к голосованию", заявил РИА Новости наблюдатель из Соединенных Штатов Патрик Хеннингсен.

Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Константиновке

Выборы проходят в атмосфере энтузиазма избирателей вопреки утверждениям западных СМИ о "принуждении к голосованию", заявил РИА Новости наблюдатель из Соединенных Штатов Патрик Хеннингсен.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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4 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Масштабный флешмоб в поддержку проходящих президентских выборов прошел на мемориальном комплексе "Саур-Могила". В нем приняла участие молодежь из Шахтерска, Тореза и Снежного.

Председатель правительства Запорожской области Антон Кольцов голосует на выборах президента России на избирательном участке в Мелитополе Запорожской области

Масштабный флешмоб в поддержку проходящих президентских выборов прошел на мемориальном комплексе "Саур-Могила". В нем приняла участие молодежь из Шахтерска, Тореза и Снежного.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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5 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Избиратели на участках в Мелитополе рассказали, что на выборы идут как на праздник. Многие заявили, что голосовали за будущее своих детей.

Глава избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко на избирательном участке в Мелитополе Запорожской области на выборах президента России

Избиратели на участках в Мелитополе рассказали, что на выборы идут как на праздник. Многие заявили, что голосовали за будущее своих детей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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6 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Председатель правительства ЛНР Сергей Козлов высоко оценил меры безопасности, принятые на избирательных участках региона. Он назвал голосование знаковым событием.

Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Константиновке

Председатель правительства ЛНР Сергей Козлов высоко оценил меры безопасности, принятые на избирательных участках региона. Он назвал голосование знаковым событием.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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7 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Группа из десяти иностранных наблюдателей приехала на выборы в Херсонскую область из Алжира, Ботсваны, Германии, Замбии, Индонезии, Мексики, США, Франции и ЮАР. Они приступили к работе 15 марта.

Девушка голосует на выборах президента России на избирательном участке в Константиновке

Группа из десяти иностранных наблюдателей приехала на выборы в Херсонскую область из Алжира, Ботсваны, Германии, Замбии, Индонезии, Мексики, США, Франции и ЮАР. Они приступили к работе 15 марта.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 8

В новых российских регионах с 25 февраля проходило досрочное голосование, а 15, 16 и 17 марта ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области выбирали президента вместе со всей страной.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 8

Явка избирателей в ДНР на 12:00 мск третьего дня голосования составила 88,17%.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
2 из 8

Высокая явка объясняется тем, что люди ждали этих выборов и мечтали проголосовать, отметил председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
3 из 8

Выборы проходят в атмосфере энтузиазма избирателей вопреки утверждениям западных СМИ о "принуждении к голосованию", заявил РИА Новости наблюдатель из Соединенных Штатов Патрик Хеннингсен.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 8

Масштабный флешмоб в поддержку проходящих президентских выборов прошел на мемориальном комплексе "Саур-Могила". В нем приняла участие молодежь из Шахтерска, Тореза и Снежного.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 8

Избиратели на участках в Мелитополе рассказали, что на выборы идут как на праздник. Многие заявили, что голосовали за будущее своих детей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 8

Председатель правительства ЛНР Сергей Козлов высоко оценил меры безопасности, принятые на избирательных участках региона. Он назвал голосование знаковым событием.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 8

Группа из десяти иностранных наблюдателей приехала на выборы в Херсонскую область из Алжира, Ботсваны, Германии, Замбии, Индонезии, Мексики, США, Франции и ЮАР. Они приступили к работе 15 марта.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЭлла Памфилова
 
 
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