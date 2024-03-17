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Явка в Севастополе составила около 70 процентов

Явка в Севастополе составила около 70 процентов - РИА Новости, 17.03.2024

Явка в Севастополе составила около 70 процентов

Явка на выборах президента РФ в Севастополе на 15.00 мск составила около 70%, сообщил Севизбирком в телеграм-канале. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T17:27

2024-03-17T17:27

2024-03-17T17:27

выборы президента россии — 2024

политика

севастополь

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Севастополе на 15.00 мск составила около 70%, сообщил Севизбирком в телеграм-канале. "По состоянию на 15 часов 17 марта 2024 года в Севастополе на выборах президента Российской Федерации проголосовали 245 610 избирателей (69,58%)", - сообщили в региональном избиркоме. По его данным, на избирательные участки пришли 208 704 севастопольца (66,63%); дистанционно проголосовали 36 906 избирателей (92,95% от зарегистрировавшихся). За проведением голосования в Севастополе следят более 820 наблюдателей от политических партий, кандидатов, Общественной палаты.

севастополь

россия

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, севастополь, россия