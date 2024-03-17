https://ria.ru/20240317/yavka-1933735493.html

Явка на выборах президента в Бурятии превысила 73 процента

Явка на выборах президента в Бурятии превысила 73 процента - РИА Новости, 17.03.2024

Явка на выборах президента в Бурятии превысила 73 процента

Общая явка на выборах президента РФ в Бурятии на 20.00 (15.00 мск) воскресенья, по предварительным данным, составила 73,32%, сообщил председатель регионального... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T16:51

2024-03-17T16:51

2024-03-17T16:51

выборы президента россии — 2024

политика

россия

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

николай харитонов

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УЛАН-УДЭ, 17 мар – РИА Новости. Общая явка на выборах президента РФ в Бурятии на 20.00 (15.00 мск) воскресенья, по предварительным данным, составила 73,32%, сообщил председатель регионального избиркома Александр Акчурин. В 20.00 (15.00 мск) в Бурятии закрылись избирательные участки. "По окончании голосования оперативные данные голосования сейчас. Общая явка по республике составила 73,32%. Но здесь обращаю внимание, что она может еще корректироваться", - сказал Акчурин журналистам. Он отметил, что окончательные данные будут только по протоколам, которые будут вводиться в систему ГАС "Выборы", а перед этим обязательно проверяться. Точные данные, по его словам, будут к утру. Число избирателей в Бурятии составляет почти 700 тысяч человек. В республике работали более 800 участковых избирательных комиссий, были задействованы 2,5 тысячи общественных наблюдателей. Голосование на выборах президента РФ впервые проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/yavka-1933732986.html

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политика, россия, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, николай харитонов