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Явка на выборах в Крыму на 15:00 воскресенья превысила 81 процент
Явка на выборах в Крыму на 15:00 воскресенья превысила 81 процент - РИА Новости, 17.03.2024
Явка на выборах в Крыму на 15:00 воскресенья превысила 81 процент
Явка избирателей на выборах президента РФ в республике Крым на 15.00 воскресенья превысила 81%, сообщили журналистам в крымском избиркоме. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T16:28
2024-03-17T16:28
2024-03-17T16:30
выборы президента россии — 2024
политика
россия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ в республике Крым на 15.00 воскресенья превысила 81%, сообщили журналистам в крымском избиркоме. "По состоянию на 15 часов 17 марта в республике Крым проголосовали 1 миллион 232 тысячи 1 избиратель, что составляет 81,76%", - сообщила журналистам представитель избиркома республики Крым. Голосование на выборах президента РФ в этом году проходит в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, россия, республика крым
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Республика Крым
Явка на выборах в Крыму на 15:00 воскресенья превысила 81 процент
Явка на выборах в Крыму на 15:00 воскресенья составила 81,76 процента