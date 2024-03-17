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Явка на выборах в Крыму на 15:00 воскресенья превысила 81 процент

Явка на выборах в Крыму на 15:00 воскресенья превысила 81 процент - РИА Новости, 17.03.2024

Явка на выборах в Крыму на 15:00 воскресенья превысила 81 процент

Явка избирателей на выборах президента РФ в республике Крым на 15.00 воскресенья превысила 81%, сообщили журналистам в крымском избиркоме. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T16:28

2024-03-17T16:28

2024-03-17T16:30

выборы президента россии — 2024

политика

россия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ в республике Крым на 15.00 воскресенья превысила 81%, сообщили журналистам в крымском избиркоме. "По состоянию на 15 часов 17 марта в республике Крым проголосовали 1 миллион 232 тысячи 1 избиратель, что составляет 81,76%", - сообщила журналистам представитель избиркома республики Крым. Голосование на выборах президента РФ в этом году проходит в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта.

россия

республика крым

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, республика крым