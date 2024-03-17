https://ria.ru/20240317/yavka-1933717236.html

Явка по Херсонской области превысила 82 процента

Явка по Херсонской области превысила 82 процента - РИА Новости, 17.03.2024

Явка по Херсонской области превысила 82 процента

Явка на выборах президента России по состоянию на 15.00 17 марта 2024 года по Херсонской области превысила 82%, сообщила журналистам председатель избирательной... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T15:49

2024-03-17T15:49

2024-03-17T15:49

выборы президента россии — 2024

политика

херсонская область

россия

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

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ГЕНИЧЕСК, 17 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента России по состоянию на 15.00 17 марта 2024 года по Херсонской области превысила 82%, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова."На 15.00 на 17 марта явка уже превысила 82%", - сказала она.Основной день президентских выборов в России в 2024 году назначен на 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата - Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933548991.html

херсонская область

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, херсонская область , россия, леонид слуцкий (политик), владислав даванков