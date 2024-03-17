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Явка по Херсонской области превысила 82 процента - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
15:49 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/yavka-1933717236.html
Явка по Херсонской области превысила 82 процента
Явка по Херсонской области превысила 82 процента - РИА Новости, 17.03.2024
Явка по Херсонской области превысила 82 процента
Явка на выборах президента России по состоянию на 15.00 17 марта 2024 года по Херсонской области превысила 82%, сообщила журналистам председатель избирательной... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T15:49
2024-03-17T15:49
выборы президента россии — 2024
политика
херсонская область
россия
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
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ГЕНИЧЕСК, 17 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента России по состоянию на 15.00 17 марта 2024 года по Херсонской области превысила 82%, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова."На 15.00 на 17 марта явка уже превысила 82%", - сказала она.Основной день президентских выборов в России в 2024 году назначен на 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата - Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933548991.html
херсонская область
россия
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политика, херсонская область , россия, леонид слуцкий (политик), владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Политика, Херсонская область , Россия, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков
Явка по Херсонской области превысила 82 процента

Явка на выборах президента России на 15:00 по Херсонской области превысила 82%

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Выборы президента России
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 17 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента России по состоянию на 15.00 17 марта 2024 года по Херсонской области превысила 82%, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.
«
"На 15.00 на 17 марта явка уже превысила 82%", - сказала она.
Основной день президентских выборов в России в 2024 году назначен на 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата - Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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