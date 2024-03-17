https://ria.ru/20240317/yavka-1933717236.html
Явка по Херсонской области превысила 82 процента
Явка по Херсонской области превысила 82 процента - РИА Новости, 17.03.2024
Явка по Херсонской области превысила 82 процента
Явка на выборах президента России по состоянию на 15.00 17 марта 2024 года по Херсонской области превысила 82%, сообщила журналистам председатель избирательной... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T15:49
2024-03-17T15:49
2024-03-17T15:49
выборы президента россии — 2024
политика
херсонская область
россия
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
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ГЕНИЧЕСК, 17 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента России по состоянию на 15.00 17 марта 2024 года по Херсонской области превысила 82%, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова."На 15.00 на 17 марта явка уже превысила 82%", - сказала она.Основной день президентских выборов в России в 2024 году назначен на 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата - Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933548991.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, херсонская область , россия, леонид слуцкий (политик), владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Политика, Херсонская область , Россия, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков
Явка по Херсонской области превысила 82 процента
Явка на выборах президента России на 15:00 по Херсонской области превысила 82%