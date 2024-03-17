https://ria.ru/20240317/yavka-1933714661.html

Явка на выборах в Запорожской области превысила 85 процентов

Явка на выборах в Запорожской области превысила 85 процентов - РИА Новости, 17.03.2024

Явка на выборах в Запорожской области превысила 85 процентов

Явка на выборах президента России в Запорожской области на 15 часов (совпадает с мск) превысила 85%, сообщила глава местного избиркома Галина Катющенко. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T15:41

2024-03-17T15:41

2024-03-17T15:41

выборы президента россии — 2024

политика

запорожская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933680092_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_052773442c54a49afdc3ec5579ee91b7.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента России в Запорожской области на 15 часов (совпадает с мск) превысила 85%, сообщила глава местного избиркома Галина Катющенко. "К этой минуте явка на территории Запорожской области составляет 85,02%", - сказала Катющенко на брифинге журналистам. Она добавила, что избирательные участки в селах уже закрылись, а в городах и крупных районных центрах проголосовать можно будет до 16.00.

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, запорожская область, россия