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В Астраханской области проголосовали более 76 процентов избирателей

В Астраханской области проголосовали более 76 процентов избирателей - РИА Новости, 17.03.2024

В Астраханской области проголосовали более 76 процентов избирателей

Явка на выборах президента России в Астраханской области по данным на 15.00 третьего дня голосования составила 76,16%, сообщает региональный избирком. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T14:57

2024-03-17T14:57

2024-03-17T14:57

выборы президента россии — 2024

политика

астраханская область

россия

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента России в Астраханской области по данным на 15.00 третьего дня голосования составила 76,16%, сообщает региональный избирком. "По состоянию на 15.00 (14.00 мск) в выборах приняли участие 536 248 человек, что составляет 76,16% от числа избирателей, включенных в списки избирателей", - говорится в сообщении. В Астраханской области работают 583 избирательных участка. Всего в выборах смогут принять участие свыше 710,5 тысячи избирателей региона. Голосование на выборах президента РФ впервые проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

астраханская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, астраханская область, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков