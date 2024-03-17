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В Астраханской области проголосовали более 76 процентов избирателей - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
14:57 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/yavka-1933700285.html
В Астраханской области проголосовали более 76 процентов избирателей
В Астраханской области проголосовали более 76 процентов избирателей - РИА Новости, 17.03.2024
В Астраханской области проголосовали более 76 процентов избирателей
Явка на выборах президента России в Астраханской области по данным на 15.00 третьего дня голосования составила 76,16%, сообщает региональный избирком. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T14:57
2024-03-17T14:57
выборы президента россии — 2024
политика
астраханская область
россия
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента России в Астраханской области по данным на 15.00 третьего дня голосования составила 76,16%, сообщает региональный избирком. "По состоянию на 15.00 (14.00 мск) в выборах приняли участие 536 248 человек, что составляет 76,16% от числа избирателей, включенных в списки избирателей", - говорится в сообщении. В Астраханской области работают 583 избирательных участка. Всего в выборах смогут принять участие свыше 710,5 тысячи избирателей региона. Голосование на выборах президента РФ впервые проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, астраханская область, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Политика, Астраханская область, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков
В Астраханской области проголосовали более 76 процентов избирателей

Явка на выборах президента в Астраханской области на 15:00 составила 76,16%

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРабота информационного центра ЦИК РФ
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Работа информационного центра ЦИК РФ
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента России в Астраханской области по данным на 15.00 третьего дня голосования составила 76,16%, сообщает региональный избирком.
"По состоянию на 15.00 (14.00 мск) в выборах приняли участие 536 248 человек, что составляет 76,16% от числа избирателей, включенных в списки избирателей", - говорится в сообщении.
В Астраханской области работают 583 избирательных участка. Всего в выборах смогут принять участие свыше 710,5 тысячи избирателей региона.
Голосование на выборах президента РФ впервые проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаАстраханская областьРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав Даванков
 
 
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