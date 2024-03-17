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Общая явка на выборах в Хакасии превысила 69 процентов - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
14:21 17.03.2024 (обновлено: 14:28 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/yavka-1933688294.html
Общая явка на выборах в Хакасии превысила 69 процентов
Общая явка на выборах в Хакасии превысила 69 процентов - РИА Новости, 17.03.2024
Общая явка на выборах в Хакасии превысила 69 процентов
Общая явка на выборах президента России в Хакасии на 13.00 мск приближается к 70%, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T14:21
2024-03-17T14:28
выборы президента россии — 2024
политика
россия
республика хакасия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Общая явка на выборах президента России в Хакасии на 13.00 мск приближается к 70%, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ.Согласно информационному табло в пресс-центре ЦИК в Москве, явка избирателей в регионе по состоянию на 13.00 мск составила 69,41%.Голосование на выборах президента РФ в этом году проходит в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, республика хакасия
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Республика Хакасия
Общая явка на выборах в Хакасии превысила 69 процентов

Общая явка на выборах в Хакасии к 13:00 составила 69,41 процента

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах президента России
Женщина голосует на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Женщина голосует на выборах президента России
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Общая явка на выборах президента России в Хакасии на 13.00 мск приближается к 70%, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ.
Согласно информационному табло в пресс-центре ЦИК в Москве, явка избирателей в регионе по состоянию на 13.00 мск составила 69,41%.
Голосование на выборах президента РФ в этом году проходит в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияРеспублика Хакасия
 
 
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