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Общая явка на выборах в Хакасии превысила 69 процентов
Общая явка на выборах в Хакасии превысила 69 процентов - РИА Новости, 17.03.2024
Общая явка на выборах в Хакасии превысила 69 процентов
Общая явка на выборах президента России в Хакасии на 13.00 мск приближается к 70%, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T14:21
2024-03-17T14:21
2024-03-17T14:28
выборы президента россии — 2024
политика
россия
республика хакасия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Общая явка на выборах президента России в Хакасии на 13.00 мск приближается к 70%, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ.Согласно информационному табло в пресс-центре ЦИК в Москве, явка избирателей в регионе по состоянию на 13.00 мск составила 69,41%.Голосование на выборах президента РФ в этом году проходит в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, республика хакасия
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Республика Хакасия
Общая явка на выборах в Хакасии превысила 69 процентов
Общая явка на выборах в Хакасии к 13:00 составила 69,41 процента