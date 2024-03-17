Рейтинг@Mail.ru
Общая явка на выборах президента в ЕАО превысила 88 процентов - РИА Новости, 17.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
14:03 17.03.2024 (обновлено: 14:07 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/yavka-1933681098.html
Общая явка на выборах президента в ЕАО превысила 88 процентов
Общая явка на выборах президента в ЕАО превысила 88 процентов - РИА Новости, 17.03.2024
Общая явка на выборах президента в ЕАО превысила 88 процентов
Общая явка на выборах президента РФ в Еврейской автономной области, где участки уже закрылись, на 13.00 мск составила 88,66%, свидетельствуют обнародованные... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T14:03
2024-03-17T14:07
выборы президента россии — 2024
политика
россия
еврейская автономная область
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
николай харитонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933644310_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_9e16d68b8d80b702ddb7ac6258042ee5.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Общая явка на выборах президента РФ в Еврейской автономной области, где участки уже закрылись, на 13.00 мск составила 88,66%, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ.Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, явка на выборах президента РФ в Еврейской автономной области на 13.00 воскресенья составила 88,66%.Голосование на выборах президента РФ впервые проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
россия
еврейская автономная область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933644310_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_53b28d8c0d756746d46e70b2024a052e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, еврейская автономная область, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Еврейская автономная область, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Николай Харитонов
Общая явка на выборах президента в ЕАО превысила 88 процентов

Общая явка на выборах президента в ЕАО составила 88,66 процента

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРабота информационного центра ЦИК РФ
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Работа информационного центра ЦИК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Общая явка на выборах президента РФ в Еврейской автономной области, где участки уже закрылись, на 13.00 мск составила 88,66%, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ.
Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, явка на выборах президента РФ в Еврейской автономной области на 13.00 воскресенья составила 88,66%.
Голосование на выборах президента РФ впервые проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЕврейская автономная областьЛеонид Слуцкий (политик)Владислав ДаванковНиколай Харитонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала