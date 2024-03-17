https://ria.ru/20240317/yavka-1933681098.html

Общая явка на выборах президента в ЕАО превысила 88 процентов

Общая явка на выборах президента в ЕАО превысила 88 процентов - РИА Новости, 17.03.2024

Общая явка на выборах президента в ЕАО превысила 88 процентов

Общая явка на выборах президента РФ в Еврейской автономной области, где участки уже закрылись, на 13.00 мск составила 88,66%, свидетельствуют обнародованные... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T14:03

2024-03-17T14:03

2024-03-17T14:07

выборы президента россии — 2024

политика

россия

еврейская автономная область

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

николай харитонов

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Общая явка на выборах президента РФ в Еврейской автономной области, где участки уже закрылись, на 13.00 мск составила 88,66%, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ.Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, явка на выборах президента РФ в Еврейской автономной области на 13.00 воскресенья составила 88,66%.Голосование на выборах президента РФ впервые проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

россия

еврейская автономная область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, еврейская автономная область, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, николай харитонов