https://ria.ru/20240317/yavka-1933681098.html
Общая явка на выборах президента в ЕАО превысила 88 процентов
Общая явка на выборах президента в ЕАО превысила 88 процентов - РИА Новости, 17.03.2024
Общая явка на выборах президента в ЕАО превысила 88 процентов
Общая явка на выборах президента РФ в Еврейской автономной области, где участки уже закрылись, на 13.00 мск составила 88,66%, свидетельствуют обнародованные... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T14:03
2024-03-17T14:03
2024-03-17T14:07
выборы президента россии — 2024
политика
россия
еврейская автономная область
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
николай харитонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933644310_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_9e16d68b8d80b702ddb7ac6258042ee5.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Общая явка на выборах президента РФ в Еврейской автономной области, где участки уже закрылись, на 13.00 мск составила 88,66%, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ.Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, явка на выборах президента РФ в Еврейской автономной области на 13.00 воскресенья составила 88,66%.Голосование на выборах президента РФ впервые проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
россия
еврейская автономная область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933644310_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_53b28d8c0d756746d46e70b2024a052e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, еврейская автономная область, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Еврейская автономная область, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Николай Харитонов
Общая явка на выборах президента в ЕАО превысила 88 процентов
Общая явка на выборах президента в ЕАО составила 88,66 процента