https://ria.ru/20240317/yavka-1933600740.html
Явка на выборах в Хабаровском крае превысила 57 процентов
Явка на выборах в Хабаровском крае превысила 57 процентов - РИА Новости, 17.03.2024
Явка на выборах в Хабаровском крае превысила 57 процентов
Более 57% избирателей Хабаровского края проголосовали за будущего президента страны на 15.00 местного времени в воскресенье, сообщает избирательная комиссия... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T08:39
2024-03-17T08:39
2024-03-17T08:39
выборы президента россии — 2024
хабаровский край
политика
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ХАБАРОВСК, 17 мар - РИА Новости. Более 57% избирателей Хабаровского края проголосовали за будущего президента страны на 15.00 местного времени в воскресенье, сообщает избирательная комиссия региона. "По состоянию на 15.00 (08.00 мск) 17 марта 2024 года явка избирателей в регионе составила 57,10%. Голосование продолжается", - говорится в сообщении. В первый день голосования, 15 марта явка избирателей составила 30,03%, к концу второго дня на участки пришли уже 48,10%, информировал местный избирком. На участках нарушений не выявлено. В пятницу свои голоса за будущего президента отдали губернатор региона Михаил Дегтярев и мэр Хабаровска Сергей Кравчук. В краевом центре в дни выборов организовали викторину "Всей семьей". Зарегистрировавшиеся будут участвовать в розыгрыше автомобиля и еще 30 тысяч подарков. Итоги будут известны 30 марта, информирует мэрия. К тому же, на хабаровских УИКах молодым избирателям выдают бесплатный билет в кино, а пенсионерам - транспортную карту на 10 поездок. Всего в регионе открылись 743 избирательных участка. Изготовлено 950 900 бюллетеней. В списки включены 939 015 избирателей. Как сообщил ранее РИА Новости представитель краевого избиркома Оярс Машков, досрочное голосование длилось с 25 февраля по 14 марта для жителей отдаленных поселений, лесозаготовителей, оленеводов и работников метеостанций в 15 муниципальных районах края. Как уточнял губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье, досрочно свои голоса за нового президента страны отдали около 20 тысяч человек. Численность населения Хабаровского края, согласно данным Росстата, в 2023 году составила 1 284 090 человек. Городское население - более 84%. В марте 2018 года на выборах президента в регионе, по данным краевого избиркома, в списки избирателей было включено 1 005 334 избирателя. Из них проголосовали 64,23% (648 550 человек). Голосование на выборах президента РФ проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933548991.html
https://ria.ru/20240317/buryatiya-1933599537.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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хабаровский край, политика, россия
Выборы президента России — 2024, Хабаровский край, Политика, Россия
Явка на выборах в Хабаровском крае превысила 57 процентов
Явка на выборах президента России в Хабаровском крае превысила 57% на 15:00
ХАБАРОВСК, 17 мар - РИА Новости. Более 57% избирателей Хабаровского края проголосовали за будущего президента страны на 15.00 местного времени в воскресенье, сообщает избирательная комиссия региона.
"По состоянию на 15.00 (08.00 мск) 17 марта 2024 года явка избирателей в регионе составила 57,10%. Голосование продолжается", - говорится в сообщении.
В первый день голосования, 15 марта явка избирателей составила 30,03%, к концу второго дня на участки пришли уже 48,10%, информировал местный избирком. На участках нарушений не выявлено.
В пятницу свои голоса за будущего президента отдали губернатор региона Михаил Дегтярев
и мэр Хабаровска
Сергей Кравчук. В краевом центре в дни выборов организовали викторину "Всей семьей". Зарегистрировавшиеся будут участвовать в розыгрыше автомобиля и еще 30 тысяч подарков. Итоги будут известны 30 марта, информирует мэрия. К тому же, на хабаровских УИКах молодым избирателям выдают бесплатный билет в кино, а пенсионерам - транспортную карту на 10 поездок.
Всего в регионе открылись 743 избирательных участка. Изготовлено 950 900 бюллетеней. В списки включены 939 015 избирателей.
"Здесь все обо всем знают". За что голосовали жители Донбасса
Как сообщил ранее РИА Новости представитель краевого избиркома Оярс Машков, досрочное голосование длилось с 25 февраля по 14 марта для жителей отдаленных поселений, лесозаготовителей, оленеводов и работников метеостанций в 15 муниципальных районах края. Как уточнял губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье, досрочно свои голоса за нового президента страны отдали около 20 тысяч человек. Численность населения Хабаровского края, согласно данным Росстата
, в 2023 году составила 1 284 090 человек. Городское население - более 84%.
В марте 2018 года на выборах президента в регионе, по данным краевого избиркома, в списки избирателей было включено 1 005 334 избирателя. Из них проголосовали 64,23% (648 550 человек).
Голосование на выборах президента РФ
проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.
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