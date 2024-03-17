https://ria.ru/20240317/yavka-1933600740.html

Явка на выборах в Хабаровском крае превысила 57 процентов

Явка на выборах в Хабаровском крае превысила 57 процентов - РИА Новости, 17.03.2024

Явка на выборах в Хабаровском крае превысила 57 процентов

Более 57% избирателей Хабаровского края проголосовали за будущего президента страны на 15.00 местного времени в воскресенье, сообщает избирательная комиссия... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T08:39

2024-03-17T08:39

2024-03-17T08:39

выборы президента россии — 2024

хабаровский край

политика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933562538_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_9074a22e89d3d21a8aa74c94c029bf4f.jpg

ХАБАРОВСК, 17 мар - РИА Новости. Более 57% избирателей Хабаровского края проголосовали за будущего президента страны на 15.00 местного времени в воскресенье, сообщает избирательная комиссия региона. "По состоянию на 15.00 (08.00 мск) 17 марта 2024 года явка избирателей в регионе составила 57,10%. Голосование продолжается", - говорится в сообщении. В первый день голосования, 15 марта явка избирателей составила 30,03%, к концу второго дня на участки пришли уже 48,10%, информировал местный избирком. На участках нарушений не выявлено. В пятницу свои голоса за будущего президента отдали губернатор региона Михаил Дегтярев и мэр Хабаровска Сергей Кравчук. В краевом центре в дни выборов организовали викторину "Всей семьей". Зарегистрировавшиеся будут участвовать в розыгрыше автомобиля и еще 30 тысяч подарков. Итоги будут известны 30 марта, информирует мэрия. К тому же, на хабаровских УИКах молодым избирателям выдают бесплатный билет в кино, а пенсионерам - транспортную карту на 10 поездок. Всего в регионе открылись 743 избирательных участка. Изготовлено 950 900 бюллетеней. В списки включены 939 015 избирателей. Как сообщил ранее РИА Новости представитель краевого избиркома Оярс Машков, досрочное голосование длилось с 25 февраля по 14 марта для жителей отдаленных поселений, лесозаготовителей, оленеводов и работников метеостанций в 15 муниципальных районах края. Как уточнял губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье, досрочно свои голоса за нового президента страны отдали около 20 тысяч человек. Численность населения Хабаровского края, согласно данным Росстата, в 2023 году составила 1 284 090 человек. Городское население - более 84%. В марте 2018 года на выборах президента в регионе, по данным краевого избиркома, в списки избирателей было включено 1 005 334 избирателя. Из них проголосовали 64,23% (648 550 человек). Голосование на выборах президента РФ проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933548991.html

https://ria.ru/20240317/buryatiya-1933599537.html

хабаровский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

хабаровский край, политика, россия