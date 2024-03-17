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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 17.03.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Взрывы прогремели в воскресенье в городе Ахтырка в Сумской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T09:41
2024-03-17T09:41
2024-03-17T09:41
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Взрывы прогремели в воскресенье в городе Ахтырка в Сумской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Воздушная тревога ранее была объявлена в Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской областях Украины. "В Ахтырке в Сумской области было слышно три взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Уточняется, что после взрывов в городе пропало электроснабжение. Официальной информации пока не поступало.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
"Общественное": в Сумской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги