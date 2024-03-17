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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 17.03.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

Взрывы прогремели в воскресенье в городе Ахтырка в Сумской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T09:41

2024-03-17T09:41

2024-03-17T09:41

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Взрывы прогремели в воскресенье в городе Ахтырка в Сумской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Воздушная тревога ранее была объявлена в Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской областях Украины. "В Ахтырке в Сумской области было слышно три взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Уточняется, что после взрывов в городе пропало электроснабжение. Официальной информации пока не поступало.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сумская область, украина